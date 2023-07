"MAGISTAR SAM FARMACIJE, ALI ŽELIM DA SE OPROBAM I U POLJOPRIVREDI": Država će uskoro dodeliti i dvehiljaditu kuću na selu! (FOTO)

„Uskoro će biti dodeljena i dvehiljadita kuća na selu. Iznenađujuće, sve više je onih iz grada koji kreću put sela, a izjava mladog Mirka Govedarice da je kuća na selu put do savršenog života je za sve nas, bez sumnje ohrabrujuće saznanje“ izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu prilikom potpisivanja još 151 ugovora za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u svim krajevima Srbije.

Mirko Govedarica, nakon pet godina podstanarskog života u gradu sa suprugom i dvoje dece od sada će živeti u selu Lazarevo u okolini Zrenjanina. „Želimo da se bavimo voćarstvom i da napravimo uzgajivačnicu pasa, a selo je jedino mesto gde možemo da ostvarimo naše planove “.

Današnjim potpisima na ugovore krov nad glavom obezbeđen je za još 229 ljudi i 103 mališana, a ukupan broj domova koji su preko Programa Ministarstva za brigu o selu dodeljeni širom Srbije bliži se neverovatnom broju od 2.000!

1 / 11 Foto: Ministarstvo za brigu o selu

Nove komšije dobiće žitelji u 90 naselja u 44 opštine u Srbiji.

Željuša u Dimitrovgradu je i dalje jedno od najpopularnijih sela na jugu Srbije, gde se ovoga puta sele i dve mlade prijateljice koje će živeti u kućama jedna do druge.

"Željuša je mesto koje spaja dva grada, priroda je prelepa i radujem se što će moja ćerkica rasti u toj zdravoj sredini. Magistar sam farmacije i radim u struci u apoteci, ali želim da se oprobam i u poljoprivredi.“ izjavila je Jelena Sokolov, jedna od dobitnica sredstava za kupovinu kuće na selu. Prva komšinica biće joj drugarica Nataša Stančev, koja će se iz Dimitrovgrada preseliti sa sa trogodišnjim sinom „Dugo smo pokušavali da rešimo stambeno pitanje i ovo je stvarno ostvarenje sna. Na četvrtoj godini sam poslovne ekonomije, a planiram da se bavim i računovodstvom onlajn. Radujem se što ima dosta novih porodica koje su se doselile u Željušu“, rekla nam je Nataša.

Zahvaljujući ovom Programu Ministarstva za brigu o selu, samo od početka ove godine 260 seoskih kuća sa okućnicom dobilo je nove stanare. Među današnjim dobitnicima je 80 parova, 16 samohranih roditelja i 55 pojedinaca.

Vojvođanska sela nastavljaju istim tempom da privlače mlade parove. U Bačkom Petrovom Selu, u kom je od početka programa već useljena 61 kuća, sada će stići žitelji u još sedam. Najviše potpisanih ugovora imaju Odžaci, gde će se rasporediti 17 novih vlasnika, a odmah za njima je Kanjiža sa 16 kuća, koja je i u prethodnoj ovogodišnjoj komisiji već dobila 17 novih vlasnika.

Kako su i članovi Komisije potvrdili, od kako je Program pokrenut, prosečno svakog dana stigne 10 do 15 zahteva za kupovinu kuća na selu, a interesovanje ne jenjava, već raste. Novac se dodeljuje po redosledu pristiglih prijava do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

