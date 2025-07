Kako kaže, sve stigne jer radi sa voljom i ljubavlju, a suprug - zbog svojih poslovnih obaveza - nije u prilici da joj pomaže. Zato Violeta radni dan počinje u šest izjutra i ne staje do kasno u noć , pa u šali kaže da dnevno radi po 25 sati.

- Ja sam "dva u jedan": i muškarac, i žena. Dok mnogi sve češće plaćaju radnike, ja sve radim sama. Ručno plevim travu, tretiram povrće i voće, puštam prihranu kroz sistem, čak i creva za polivanje razvlačim sama... Ponosna sam na to šta sam sve uradila. Potičem iz ugledne poljoprivredne porodice, čije su se generacije bavila stočarstvom i moj deda Živko osvajao je prva mesta u proizvodnji mleka, šećerne repe i duvana, tako da mi odmalena ništa nije strano i nisam birala posao ni dok sam živela sa roditeljima - ponosna je Violeta.

- Pored uzgajanja voća i povrća, zbog svake sigurnosti, radim u prodavnici, čuvam dve prasilje i prodajem prasad, a uzgajam i ukrasne tikve koje koristim za pravljenje raznih dekoracija. Travu po dvorištu kosim trimerom bolje od muškaraca, a na četiri ara uzgajam i cveće koje obožavam. Najponosnija sam na ciniju, u narodu poznatiju kao "lepi čovek". To je starinsko cveće koje više niko ne sadi, podseća na hrizantemu, a cveta u raznim jarkim, ali i pastelnim bojama, od leta do prvih mrazeva... Pravim i zimnicu isključivo od sopstvenih proizvoda, osim džema od šipka, koji kupujem. S obzirom na to da je taj proces veoma komplikovan i dugotrajan, pomaže mi svekrva Biljana - ističe Violeta.