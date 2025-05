Za to vreme njegova ćerka Jovana, sin Vladimir, snaja Jelena i supruga Gordana isprobavali su sa unukom Jakovom stare, zaboravljene igre za sve generacije koje su zajedno sačuvali od zaborava.

Reč je o svojevrsnom digitalnom detoksu, odnosno oko dvadesetak igara koje mogu da igraju svi, od dece do penzionera.

- Želeli smo da ljudi budu povezani između sebe, a ne preko vajfaj signala, a da bi se to desilo potrebno je da imaju zabavu van interneta. Mislim da smo sa našim brendom to uspeli, jer se sada ljudi igraju kao nekada - kaže Jelena i dodaje da je interesovanje veliko, da do sada nije bilo nezadovoljnih i da svi učesnici hvale originalnost ovog projekta.