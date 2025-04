Mnogima ovaj posao u torovima predstavlja veliku muku, pošto za ovu uslugu treba platiti dobru cenu u pojedinim delovima Srbije "frizeri za ovce" uzimaju i do 400 dinara po grlu . Ranijih godina, kako pričaju stočari , uzgajivači su dobijali novac od "šišača", a sada moraju da plate i još, pride, ostaje im vuna koju nemaju kome da daju , a kamoli, prodaju.

Stočar Milovan Marković iz Dragačeva, koji u toru ima oko 100 ovaca, veli da vunu mora da baca, te da je to velika katastrofa.

- Ranije sam davao vunu komšinici koja je prela vunicu i plela čarape i džempere. Sada to nema ko da radi. Znam da postoji otkupljivač negde u blizini Valjeva, ali mene više košta gorivo i transport do njega nego što bih dobio novca za vunu .

- U najboljem slučaju za kilogram vune može da se dobije do 30 dinara, i to ako je boljeg kvaliteta. Međutim, to je neisplativ posao, odnosno veća dara nego mera. Ja palim vunu, ne sve odjednom, već pomalo, periodično. Ovo je problem, a

zaista veliki ne mogu da ovce ostavim neošišane, jer teško da bi preživele leto pod runom - zaključio je ovaj stočar iz Dragačeva.