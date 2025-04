– Osim potkivanja konja, opslužujem i druge papkare i kopitare, uglavnom krave i magarce. Potkivanje i održavanje kopita kod konja, kao i sređivanje papaka kod krava je izuzetno važno za zdravlje ovih životinja i ako se ne radi redovno, može da dođe do mnogih oboljenja koja su bolna za životinju. Kravi se papci obavezno sređuju na pet do šest meseci, da bi se izbegle infekcije, komplikacije zbog kojih može da se smanji prinos mleka – objašnjava on i dodaje da su današnji domaćini sve više svesni koliko su im potkivači važni.