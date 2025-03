Program koji kompanija JTI finansijski podržava podrazumeva muzički program Six by Six, Japansko-srpski festival filma (JSFF) kao I nastup MUSHKALICA Project BAND-a. Muzički program Six by Six okuplja šest muzičara iz Srbije i šest iz Japana, koji će kroz jedinstvene duete stvoriti autentične zvučne pejzaže. Nastupi su planirani od aprila do septembra 2025. godine. Japansko-srpski festival filma (JSFF) donosi pažljivo odabranu selekciju dugometražnih i kratkometražnih filmova koji istražuju umetničke i društvene promene.