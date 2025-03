U razgovoru za Infostud ovaj bračni par otkriva koliko je vremena prošlo od ideje do realizacije i u kojoj meri su naši sugrađani spremni da isprobaju dezerte koji su poptuno drugačiji od onog na šta smo ovde navikli.

– Nismo imali nameru da pokrenemo neki privatni biznis , jer imamo svoje primarne poslove koje i dalje radimo. Ideja se nametnula kada smo pokušali da detetu nekako ubacimo voće u ishranu jer smo na sopstvenoj koži iskusili kako to sa mališanima ume da bude problematično i iscrpljujuće. Biranje, pa jedan dan hoće, drugi dan ne. Tražili smo neki način da nam voće postane deo svakodnevnice. Deca vole da probaju sve što je lepo servirano pa su prvi pokušaji išli na vizuelni momenat – započinje priču Nikola.

Onda su kockice same počele da se sklapaju.

– U hlebu. On je baza. Vazdušast je, mlečan, mekan, nema aditiva. Kod nas ne postoji takav, ne mislim samo na strukturu već i na oblik. Zato ga mi ručno pravimo. Prvo smo morali da tražimo odgovarajuće kalupe, određenih specifikacija jer ovde nema takvih. Pa smo onda tragali za idealnim testom. Koliki procenat vode da stavimo, koliko brašna. Pa naći idealnu temepraturu na kojoj se peče hleb. Ti prvi pokušaji su bili, što se kaže suze i znoj. Jedan izgori, drugi, treći…. Bilo nam je potrebno mnogo vremena dok nismo našli ukus koji je najpribližniji originalnom – kaže Milena. Od ideje do realizacije prošlo je dve godine, a isto toliko od pokretanja biznisa do danas.