- Čini se da posao ide, nema više ’praznih dana’. To trenutno brojimo kao uspeh, jer smo ipak nedavno počeli, a nov je i sam model potpuno samouslužne perionice veša. Ovde se radi pomalo i o razvijanju navika stanovništva. Osećamo se kao pioniri u ovom poslu u našoj zemlji, jer još nije uobičajeno koristiti ovaj servis umesto sopstvene veš-mašine i sušilice, što je u nekim zemljama već usvojeno kao odličan način da se uštedi prostor i dobije na kvalitetu života. Trebalo bi da investicija počne da se vraća za oko dve godine - kažu Maličevići.

- Najčešće se to dešavalo zbog mašina koje su bile lošeg kvaliteta. Ljudi su imali problema da im se kvare aparati ili da se životinja poseče. Mi smo u startu platili mašinu 2.500 evra više u odnosu na neki povoljniji model, ali se ta investicija isplatila, jer nismo imali zastoja u radu. Ulaganje je bilo oko 18.000 evra. Lokal je u pešačkoj zoni, gde ljudi i šetaju pse, ali bi na nekom prometnijem mestu verovatno bila još veća posećenost - kaže Vladan Damnjanović.

„Posao na žetone“ deluje kao šansa iz snova, jer se čini da je dovoljno uložiti u lokaciju i mašine i brojati pare. Oni koji su ga pokrenuli, međutim, ukazuju da to i nije baš tako.

- Pošto smo 100% samouslužni, moramo uvek biti dostupni za pitanja i da dojurimo u lokal za desetak minuta. Jednom do dva puta nedeljno se dešava da moramo odmah da sednemo u kola i dođemo da pomognemo. Sve to traje nekoliko minuta, ali ne možemo da putujemo ili da planiramo druge obaveze. Moramo da budemo dostupni svaki dan, od 7 ujutru do 21 čas, vikendima, praznicima - objašnjava Milovan Maličević.