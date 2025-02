Radoljub Seočanac iz Novog Sela, kaže: "Proizvodnja traje celu godinu. Sada je prvi deo, taj prodajni, a uporedo sa tim ide prolećni deo, gde je sve, i to dobrim delom, spremno. Posejali smo semena za te male biljke. Sve je to u fazi nicanja tako da, za sada, sve ide kako treba. Nadamo se i vreme će da nas posluži do kraja da to izvedemo sve sa, što se kaže, 100 posto kvaliteta."