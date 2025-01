Cene smeštaja u privatnim domovima kreću se između 600 i 1.500 evra, mada se smeštaj može naći i za 450 evra, i to uglavnom u objektima koji imaju više slobodnih mesta, pa spuštaju cenu da im sobe ne zvrje prazne i kako bi zaradili koliko-toliko po principu "daj šta daš" .

Evo kako je došlo do tragedije u staračkom domu u Barajevu usled slabije bezbednosne procedure Foto: Petar Aleksić

- Ljudi čuju da neki dobro zarađuju od tog posla, neki se i neosnovano hvale da im dobro ide i onda ljudi pomisle da će i oni biti uspešni. Nije to baš toliko profitabilno koliko se priča, pogotovo kada se sve radi po zakonu. Sve ispod kapaciteta od 35-40 korisnika je neisplativo. Jer ne možete da računate da ćete non-stop imati popunjenost 100 odsto. Nekada ste mesecima na 50 ili na 30 odsto popunjenosti kapaciteta. A ljudi to ne računaju tako. Oni imaju računicu 50 mesta puta 800 evra to je toliko i trljaju ruke - kaže Milovanović za Kurir Biznis.