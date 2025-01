Neke od ovih biljaka koštaju i do 40 evra po kilogramu. Svi oni koji su razradili ovakav ili sličan biznis imaju zaradu i veću od 40.000 evra na godišnjem nivou. Primera radi, za proizvodnju i gajenje začinskih biljaka nisu potrebna velika ulaganja, a smatra se da zarada može biti veoma zadovoljavajuća.

U našoj zemlji je jedno vreme gajenje lešnika dobilo na popularnosti, ali to je posao koji podrazumeva strpljenje jer se za pun rod čeka i do 10 godina. Ipak, otkupna cena za kilogram se kreće i do 800 dinara.