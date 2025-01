Mala ponuda i velika potražnja dižu cenu

Drvo dostiže visinu do 20 m. Stabla u senci rastu sporo, dok u optimalnim svetlosnim i drugim klimatski povoljnim uslovima raste brže od hrasta. Doživi starost i do 100 godina, a prema nekim izvorima i preko 200 godina. Brekinja ima jaku izdanačku snagu iz korena, te se oko matičnog stabla mogu naći biljke istog genotipa. Krošnja je gusta i okruglasta. Kora mlade voćke je karakteristično glatka i sjajna, da bi se u starosti javile uzdužne ili poprečne, plitke i nepravilne pukotine. Pretežno je diploidna vrsta.

Plod je kruškoliki pomum, smeđe boje, dužine od 14 do 18 mm i širine od 8 do 15 mm, sa brojnim lenticelama. Sazreva u septembru. Jestivi su i rastu u grozdovima od 5 do 10 plodova zajedno. Opadaju u dužem vremenskom intervalu, od početka sazrevanja do marta.