Kako je jelo nastalo

To je jedini proizvod koji imaju i koji se pokazao jako uspešnim. To je prirodna hrana, sa sela, bez konzervansa, tradicionalna... Objasnili su da je to usoljeno meso koje se krčka pet do šest sati, pre toga postoji posebna priprema koja traje minimum 12 sati, pa krčkanje, hlađenje, zalivanje i vakumiranje i onda je porizvdo spreman za distribuciju.