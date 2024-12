- Pokušavamo da napredujemo iz dana u dan, sa svakom novom isporukom naučimo nešto novo. Ovo je posao o kome sam sanjao, nije mi teško da ustanem u pet sati ujutru i da radim dostavu po Beogradu do pola 11 uveče, ali onda kada me ti isti kupci nekoliko dana kasnije pozovu i imaju reči hvale za moj proizvod to me motiviše da radim još više. Sigurno ne bih mogao da radim za nekoga toliko vremena, a ovako sam svoj gazda na imanju u selu. Još uvek sam mali, ali sa energijom i motivom da budem veliki gazda, jer jednostavno ja živim za ovo - ističe Predrag.