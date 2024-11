Sezona svinjokolja uveliko je počela, pa majstori koji se bave klanjem svinja i pripremom mesa za sušenje zadovoljno trljaju ruke. Kako se ovim zanatom bavi sve manji broj ljudi u Srbiji do njih nije nimalo lako doći, pa se i cene njihovih usluga kreću od 50 do 80 evra po grlu stoke.

Ako se uzme u obzir da majstor za dan može da obradi do tri manje svinje, lako je izračunati o kakvom unosnom poslu je reč. Kada je domaćin zadovoljan na ovu cifru često zna da padne i čast.

Majstori koji se bave ovim poslom ne kriju da lepo zarađuju, ali tvrde da to nije nimalo lak posao i da zato mladi neće njime da se bave.

- Naplaćujem 50 evra po svinji, a ima ljudi koji traže i po 8.000 dinara. Cene je ista bez obzira sa li se kolje svinja od 200 ili 250 kilograma. Nisam profesionalni majstor, pa nemam mnogo iskustva, mogu da zakoljem i uredim dve veće ili tri manje svinje dnevno uz malo pomoći, dok oni kojima je to struka mogu i više. Sad kada nema nekog drugog posla isplati se uzeti po 100 evra dnevno - kaže za Kurir Biznis majstor koji uslužno kolje svinje u selima u okolini Ivanjice.

On objašnjava šta sve spada u njegov posao za koji naplaćuje 50 evra.

- Radim sa mojim alatom i sa sobom nosim, noževe, plinsku bocu i dizalicu za kačenje svinja. Imam posla prilično. Prvo zakoljemo i ošurimo svinju, a posle poskidamo svu slaninu koja ide za mast. Tu slaninu stavimo u raniju na vatru da se topi i neko mora da meša. Dok se to krčka radimo slaninu koja ostaje da se suši i spremamo meso. Odvaja se meso za mlevenje, za sušenje i za šnicle i vešalice koje se dime jedno dva tri sata. Kad to završimo sve usolimo i čekamo da mast bude gotova, ocedimo čvarke i to je kraj - kaže naš sagovornik.