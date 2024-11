– Ranije smo imali oko 70 grla ovaca, ali smo bili nezadovoljni cenom koja je stalno varirala iz godine u godinu i smanjili smo na kraju stado na broj koji možemo da muzemo. Kada je sezona muže ovaca, to mleko preradjujemo u sir i kajmak koji prodajemo. Što se tiče krava, svo mleko prerađujemo u sir i kajmak i prodajemo u Bajinoj Bašti, a sada smo proširili prodaju i na ostale gradove – priča nam Suzana.

Porodica Marjanović živi od poljoprivrede i to im je osnovni prihod . Prodaju sve što proizvedu i naprave: od kravljeg i ovčijeg kajmaka i sira, jaganjaca do bala sena. Pored toga, kako nam Suzana priča, njen tata ide u šumu, radi na građevini kada ima posla, da bi nju odškolovali. Kako bi pomogla svojim roditeljima, Suzana je odlučila da počne da prodaje sve što prerade u zimnicu, sirupe, džemove, matične sokove… Odabrali su jednostavno ime koje mnogo govori: „Tegla Podrinja“.

Ono što Suzana posebno izdvaja to su matični sokovi od dunje i jabuke i kruške i jabuke. Matični sokovi sadrže isključivo voće i njegovu prirodnu vodu.

– Za matične sokove odlučili smo se pre svega jer su zdravi, kako za nas porodično, tako i za kupce. Ne sadrže nikakve šećere, niti bilo šta drugo, a to nam je bilo veoma važno, jer je pogodno i za dijabetičare. Prvo smo počeli sa jabukom, jer je veoma sočna, a do kombinovanja sa dunjom i kruškom je došlo vremenom i kroz razna testiranja. Pošto smo se svi porodično složili da je ukus i kvalitet u potpunosti zadovoljavajući, napravili smo veliku količinu matičnih sokova. Nakon otvaranja, matični sok može da stoji dugo i ne mora da se odlaže u frižider, čak može da bude na temperaturi do 25 stepeni. Pakujemo ga u tetrapak od 3 litre koji ima slavinicu i otvarate i sipate po želji – objašnjava Suzana.