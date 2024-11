Odakle ideja za ovakav sajt?

- Najpre sam video kategoriju za prodaju biznisa na velikom domaćem oglasniku i pomislio sam da to može biti kategorija za sebe. Zatim, video sam nekoliko pokušaja da se tako nešto pokrene, ali su vlasnici brzo prestali da se bave svojim sajtovima.

I treće, krećem se zbog posla u krugovima u kojima se spomenulo više puta „kako da prodam biznis“ ili „ne želim više, treba mi drugo-promena, rado bih ustupio nekome“ ili „imam nekoliko projekata-sajtova-domena koji mi stoje godinama, rado bih prodao-la nekome“, objašnjava on.

Bizzy je trenutno funkcioniše kao tipični oglasnik

- On je namenjen za prodaju-kupovinu biznisa (onlajn i oflajn), vebsajtova, domena, udela u biznisu i projekata. Gađa celi ex-YU region, trenutno pokušavam oglasima da obuhvatim Srbiju, BiH i Crnu Goru, a uskoro ću proširiti i na druge okolne zemlje - pojašnjava on.

Kako sajt radi?

Korisnik oglasi svoj biznis, opiše do detalja (moguće je ostaviti samo osnovni opis – ili ubaciti čak i slike finansijskih izveštaja, analitika, brojeva…) i ostavi kontakt podatke. Neregistrovani zainteresovani korisnici mogu da vide samo osnovni opis i kontakt podatke, a za detaljnije opise potrebna je registracija.

- I to je trenutno to – klasični oglasnik koji bi, ako se svi planovi ispune kako treba, trebalo da preraste jednog dana u lepu platformu za pravo posredovanje, uz razne funkcionalnosti - priča Milošević.

- Ipak, navikli smo svašta da prodajemo, ali biznise baš i ne, i onda vidim veliko interesovanje najpre za to kako će se odvijati razvoj sajta. Zanimljivo mi je što postoji interesovanje korisnika za posredovanjem – ukratko, izbegli bi postavljanje oglasa i prepustili drugome (meni) u ovom slučaju da za određeni procenat pronađem kupce. To nije trenutno moj biznis model, ali otvara širu perspektivu i ukazuje mi da ljudima jeste potrebno ovako nešto - priča on i ističe da trenutno čeka da se tržište navikne na ovakav način prodaje i kupovine biznisa.