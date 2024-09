Za plodove ove biljke kažu da su bogate vlaknima i proteinima, dobar izvor gvožđa i magnezijuma, a zahvaljujući niskom glikemijskom indeksu doprinosi stabilizaciji nivoa šećera u krvi. Kad se u sve to umeša činjenica da je moguće koristiti je kao zamenu za meso, priloge uz glavno jelo ili salate, sastojak za čorbe, in a kraju krajeva, glavni sastojak za humus – imamo dobitnu kombinaciju.

Upravo to su uvideli Nemanja Mirilov i Biljana Markov iz Bačkog Gradišta koji su se opredelili za uzgoj baš ove biljke i za proizvodnju brašna i testenine od iste. Sa proizvodnjom leblebije su počeli 2015. godine, a prema njihovim rečima početak je bio neizvestan i rizičan jer je u pitanju bilo nešto sasvim novo, pa je samim tim to bio put bez utabanih koraka, ali je nudio i mnoštvo mogućnosti, piše Agroklub.

Oni objašnjavaju da se leblebija seje početkom aprila, najkasnije do početka maja, a rod stiže 110 dana nakon polaganja semena u zemljište. Seje se na međuredni razmak koji iznosi od 50 do 70 centimetara, dok je razmak u redu tri do pet centimetara.