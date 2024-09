- Kazandžije koje idu uz lampek uslugu pečenja naplaćuju po ceni od dva litra rakije za svaki ispečen kazan. Ako domaćin ima recimo 50 kazana lako je izračunati da on za posao od pet dana može da zaradi 100.000 dinara. Vlasnici lampeka često ne prihvataju ušur, odnosno da im se rad isplati u rakiji, već se pogode da im domaćin rad plati po tržišnoj ceni tog pića u trenutku pečenja - priča Mile Tica, proizvođač voćnih rakija iz Prislonice kod Čačka, koji iza sebe ima gotovo sve nagrade za kvalitet svojih voćnih rakija. Pre pokretanja porodičnog biznisa i podizanja voćnih zasada, Mile je 25 godina uslužno pekao rakiju u selima pod Vujnom.



- To je fizički, a i psihički veoma težak posao. Sezona počinje krajem leta, kada se završi vrenje voća koje prvo stiže na rod, obično je to kajsija i rane sorte šljive. Završava se pred samu zimu, a nekada ni tad jer se rakija od nekih sorti jabuke, a pogotovu dunje, peče u proleće, tačnije onda kada se završi fermentacija. Kada se lampek podloži obično se ne gasi dok sezona ne prođe, radni dan počinje u 4.30 a završava obično dva sata iza ponoći. Za to vreme sa pekao i po 13 kazana, malo se odspava, pa sledeći dan opet. Kazandžija loži lampek, naliva i prosipa kominu koja ne sme da zagori, odgovara domaćinu za kvalitet rakije - priča Mile koji poslednjih godina ovaj posao radi samo za potrebe svog porodičnog gazdinstva. Iako je osavremenio proizvodnju domaćih sorti rakija, starinskog kazana se nije odrekao.