Da svako loše vreme iznedri posle i neko dobro, primer je i života i rada Gorice i Gorana Jovanovića iz Rogljeva , danas vlasnika domaćinstva Jovanović i jedne od čuvenih rogljevačkih pimnica u koje danas, prema njihovom kazivanju, dolaze gosti od Kine do Brazila i svake godine ih je sve više, sa raznih strana sveta, a i redovno im se stari gosti vraćaju.

Iako se na Goranovom porodičnom imanju vinogradarska delatnost neprekidno odvijala još od 19. veka, uvek je to nekako bilo više za sopstvene potrebe. On se čak seća i svojih prvih odlazaka i radova u vinogradu, kada je imao svega pet godina.

Turizam i mala pomoć prijatelja

I možda bi Gorica i Goran i danas više živeli od poljoprivrede, pa uz to i vinogradarstva, da im se pre desetak godina nije doselio u kraj Francuz Siril Bonžiro, koji je od njih krenuo da otkupljuje grožđe , potom otvorio vinariju i u njoj počeo na degustacijama da prima i turiste. A tu mu je zatrebala i "mala pomoć prijatelja", nekoga ko bi te njegove turiste primio i na obroku, pa i na konačištu. To je krenulo malim koracima, da bi Gorica i Goran, kako kaže Gorica, pre 10 godina odlučili da registruju poljoprivredno gazdinstvo i seosko-turističko domaćinstvo i zaplove i u turističke vode.

O primeni organske proizvodnje

Ono što je posebna specifičnost njihove proizvodnje je, kako kaže Goran, to što primenjuju princip organske proizvodnje grožđa – bez hemije, herbicida i drugih štetnih sastojaka. A i za to je "kriv" komšija Francuz. Budući da je od njih kupovao grožđe, želeo je da to bude organsko, te je i podstakao uvođenje ovakve sertifikacije kod njih.