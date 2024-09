OD OVACA ŽIVI KAO KRALJ! Marijan čak i njihovo đubrivo pakuje u kese i samo od tog biznisa uzme 10.000€! Nudi 50€ zarade za 2 sata

Marijan Jonjić iz kupreškog sela Zvirnjača u BiH ima oko 450 ovaca i odlično živi od svog rada.

Pored mleka koje prodaje i na koje ostvaruje premiju, on prodaje i pečeno meso, pa čak i ovčje đubrivo koje je u poslednje vreme vrlo traženo.

foto: Youtube Printscreen/Srećko Stipović

Proletos je upakovao sa ženom 4.000 vreća i na tome zaradio 10.000 evra.

Kaže, mogao bi da spakuje i 7.000 vreća ali nema ko, ne može da nađe radnika...

- Za dva sata, 100 maraka (50 evra)! Toliko može da zaradi! Jedna vreća, 1 marka! Za dva sata može da spakuje 100, dobije 100 maraka, kaže Marijan dodajući da taj posao kreće od januara jer je sada mnogo toplo, a plastične vreće ne mogu da izdrže tu žegu pa se cepaju.

foto: Youtube Printscreen/Srećko Stipović

- A šta ako napuni 200? Biće 200! A vi ga nađite u Bosni da hoće da radi, a neće više niko da radi! Hoće 8 sati i ode kući... Imam i stalak gore kod tora, stavi na stalak, samo trpa i na kraju sveže vezicu - kao iz topa odgovara Marijan objašnjavajući da iz Hercegovine dolaze da od njega kupuju to đubrivo, a po koliko ga onda oni dalje preprodaju, to on, veli, ne zna.

foto: Youtube Printscreen/Srećko Stipović

Marijan sad pravi i štalu za 600 ovaca a nakon toga planira klanicu, kuću za pastire i još mnogo toga drugog.

U poslu mu pomažu deca i supruga Marija koja sama pomuze 300 ovaca.

foto: Youtube Printscreen/Srećko Stipović

Na raspolaganju mu je stotine hektara pašnjaka a već sada ovcama polaže seno. To, kako kaže, za njega nije problem jer sena ima za naredne dve godine.

- U Bosni su pare, ne u Njemačkoj, veli Marijan i nastavlja:

- Ko god kaže da u Bosni nema posla, ne govori istinu... More se radit’, i zaradit’... Marijan dodaje i da će njegov mali da nastavi ovaj posao...

Završio je osnovnu i sad će u srednju šumarsku, jedna ćerka će na Medicinski fakultet, a i druga je dobar đak.

foto: Youtube Printscreen/Srećko Stipović

Vredni naslednik radi sve kao i otac - kosi, vozi traktor, pričuva ovce i ne bira posao. Veli, da mu je svaki posao na selu drag.

foto: Youtube Printscreen/Srećko Stipović

Gazda Marijan inače drži pramenke a kupio je i 20 sjeničkih ovaca koje imaju izuzetno kvalitetno meso.

Kurir.rs/Youtube Srećko Stipović