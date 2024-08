ODSKOČNA DASKA ZA MLADE NADE BIZNISA: Ne dešava se baš sve u Beogradu - Startap kamp Kampino od 10. do 12. septembra u Čačku

Startap kamp Kampino je brend Naučno tehnološkog parka Čačak i prvi je te vrste u Srbiji. Kreiran je kao intenzivan trodnevni program učenja, rada i druženja, tokom koga mladi simuliraju razvoj jednog startapa. Njegov cilj je da se timovi upoznaju sa koracima razvoja inovativnih tehnoloških biznisa, steknu znanja i veštine kako da kreiraju ideje, uoče probleme i upoznaju se sa koracima u razvoju, kaže za Kurir Biznis Mirko Pešić, direktor Naučno tehnološkog parka Čačak.

- Naišao je na odličan odziv i mnogo mladih ljudi ne samo iz okruženja već iz različitih gradova i opština širom Srbije je zainteresovano da u njemu učestvuje. Svi oni imaju priliku da ovde saznaju nešto novo od vrhunskih eksperata iz zemlje i sveta, ali i da razvijaju svoje ideje. Svi ti mladi ljudi se prijavljuju kao pojedinci, ali u zavisnosti od interesovanje se kasnije udružuju i dolaze do kreativnih rešenja koja prezentuju kao svoju poslovnu ideju ili kao inovativno rešenje. Ove godine kamp se održava od 10. do 12. septembra, a prijava traje do 5. septembra.

Koje oblasti su mladim ljudima danas najinteresantnije?

- Najčešće se bave problemima kućnih ljubimaca, zdravstvom, zdrave hrane, a tu su i platforme za sezonsko zapošljavanje mladih ljudi ili rešavanje drugih potreba mladih ljudi tokom studiranja, poput boravka, ishrane i sezonskih poslova. Oni kroz aplikacije nastoje da reše određene probleme, jer je i suština startapa da ponudi određeno rešenje. Za tri dana simuliraju svoju ideju i to je najranija faza njenog razvoja, ali i prvi korak kako bi se ona pojavila na tržištu. Pružamo im podršku i priliku da zatim konkurišu na različite javne pozive fondova, poput Fonda za inovacionu delatnost ili Raising Starts programa. Novcem koji dobiju plaćaju troškove nabavke opreme, a osim para tu je i mentorska podrška, stručnjaci im pomažu u razvoju njihovih proizvoda, izlaska na tržište, savetuju ih kako da unaprede proizvodnju, i to vredi više od novca koji dobiju.

Ko se najčešće prijavljuje za startap Kampino?

- Poziv je upućen mladima od 18 do 30 godina, ali najčešće se prijavljuju mlađi od 25 godina i to studenti. Ima i iskusnih koji već rade, ali žele da svoje znanje unaprede na nivo preduzetništva. NTP Čačak im je kao odskočna daska i dokaz da se ne dešava sve u Beogradu, već da i u manjoj sredini mogu da napreduju.

Koliko učesnika je do sada prošlo kroz startap?

- Kampino se uspešno realizuje dve godine zaredom i do sada je okupio više od 90 učesnika iz čak 21 grada i opštine - Čačak, Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Kragujevac, Gornji Milanovac, Trstenik, Odžaci, Tutin, Lazarevac, Arilje, Kruševac, Kraljevo, Knić, Sjenica, Jagodina, Kosovska Mitrovica, Užice, Stopanja, Ivanjica. Četiri tima su do sada postigla značajne rezultate, uspešno su aplicirali na programe podrške - Raising Starts i Launcher - gde su dobili mentorsku i finansijsku podršku, a potom i osnovali startap kompanije. Nakon završetka podrške programa ranog razvoja, timovi su uspešno konkurisali za Mini Grants.· Green cell innovation - veštačka inteligencija za uzgoj insekata.

Koje ideje su prezentovali najuspešniji timovi?

- Izdvojio bih Green cell innovation je softver za formulaciju hrane za insekte koji doprinosi poboljšanju proizvoda od insekata i optimizaciji troškova proizvodnje pri uzgoju, namenjen je nutricionistima za životinje i ljudima koji se bave uzgojem insekata. Zatim Sezonal, digitalna berza specijalizovana isključivo za sezonske i privremene poslove, sa ciljem da olakša povezivanje sezonskih radnika i poslodavaca, a tu je i Form Forge, revolucionarna platformu koja pojednostavljuje oblikovanje web formi i elemenata uz podršku veštačke inteligencije.

