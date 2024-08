PODRŠKA ZA PREDUZETNIČKE IDEJE MLADIH: Takmičenje „Battle of Minds“ petu godinu zaredom u Srbiji

Kompanija BAT Srbija petu godinu zaredom organizuje globalno takmičenje „Battle of Minds" koje za cilj ima da na jednom mestu okupi mlade i talentovane ljude sa preduzetničkim idejama.

„Battle of Minds” je inovativni i uzbudljiv izazov koji pruža jedinstvenu priliku za mlade, da stvore pozitivne promene i osvoje vredne nagrade. Najboljima na lokalnom nivou sleduje novčana nagrada ili prilika za započinjanje karijere u kompaniji BAT, dok će prvoplasirani tim na globalnom nivou dobiti nagradu u vrednosti od 50.000 funti.

Pomenuto takmičenje namenjeno je studentima završnih godina osnovnih i master studija, kao i diplomcima koji su završili iste u poslednjih pet godina. Osim u Srbiji, „Battle of Minds“ održava se i u 25 zemalja širom sveta. Suština takmičenja je da timovi, koji se sastoje od dva do četiri člana, osmisle biznis ideju, koju će u preliminarnoj fazi poslati u formi predloga rešenja izazova.

Takmičari će moći da odaberu jedan od dva postavljena izazova na temu veštačke inteligencije ili kreiranja potrošačkog brenda. Tehnološki izazov odnosi se na kreiranje alata uz pomoć primene veštačke inteligencije koji omogućava kompaniji da pronalazi, generiše i validira nove ideje za proizvode u oblasti životnog blagostanja i stimulacije koje potrošači zaista žele. U drugom izazovu, takmičari imaju priliku da osmisle inovativni brend proizvoda za svakodnevnu potrošnju koji će pomeriti sve granice, a rešenje bi trebalo da obuhvati strateško pozicioniranje i marketinšku promociju.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti za učešće na takmičenju putem linka About the Competition - Battle of Minds 2024 (bat-battleofminds.com).

Biznis.kurir.rs