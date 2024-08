OD POTKIVAČA DO MAJSTORA ZA REKETE Ivica iz Aleksinca na Olimpijskim igrama u Parizu radio sa 7 tenisera, među njima i jedan Srbin

Kažu da kada volimo ono što radimo, ne doživljavamo to kao posao, već radimo s uživanjem.

O tome govori životna priča Ivice Zdravkovića, Aleksinčanin koji se preselio u Italiju, stekao ugled i sada je jedan od cenjenih opremača reketa za tenisere. Oduvek je gajio ljubav prema konjima, i zbog te ljubavi postao je potkivač, a zanat je naučio od jednog Slovenca.

Kako on kaže, Slovenci su tad bili ispred nas po kulturi i ponašanju, kod njega je prvi put video mašine za pravljenje raketa poznate kao skalje.

Brzo je otkrio da ima prirodan dar za pravljenje visoko kvalitetnih reketa:

- Kad znaš dušu toga što radiš da li je to auto, potkivanje konja, reket ili bilo šta što voliš to se može pretvoriti u posao.

Pored izrade reketa, Ivica poseduje i tri pećnice za pravljenje potkovica. Kada se preselio u Italiju, suočavao se sa brojnim preprekama koje su samo dodatno povećale njegovu odlučnost da uspe.

- Prvo će ti se smejati, potom će te ignorisati, onda će se boriti protiv tebe, zatim ćeš pobediti, ovaj citat Mahatme Gandija, često mi prolazi kroz glavu kada se suočavam sa izazovima.

foto: Profimedia

Iako nikada nije imao nameru da izrada reketa postane njegovo glavno zanimanje, kvalitet njegovog rada je vremenom prepoznat. Danas ga često kontaktiraju menadžeri i treneri poznatih tenisera.

Trenutno sarađuje sa Jasmin Paulin, italijanskom profesionalnom teniserkom, za koju proizvodi rekete, pored toga, ranije je imao uspešnu saradnju sa poznatim teniserima poput Andreja Vavasorija i Miomira Kecmanovića, kao i sa mnogim drugim vrhunskim sportistima.

Na upravo završenim Olimpijskim igrama u Parizu sedam igrača je igralo sa reketima koje je on spremio. Italijanki Jasmin Paulin je sredio reket za finalni meč, a za svaki mu je potreno svega dvadesetak minuta. U svakodnevnom radu, izrađuje pet do šest reketa, dok tokom turnira može da proizvede i do petnaest reketa dnevno. Ivica se takođe oprobao i u pravljenju teniskih terena i nastavlja da unapređuje svoje tehnike i planira da proširi svoj rad, trenutno razmišlja o osnivanju svog brenda, ali još uvek je ta ideja u razmatranju.

Biznis.kurir.rs/Niške vesti