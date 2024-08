SVOJ OMILJENI HOBI PRETVORILI U UNOSAN POSAO: Ivana i Goran putuju po svetu, ALI ZA PARE - 'Žive na maks', a dobro zarađuju

Ivana je nekada radila u jednoj velikoj IT kompaniji, na poslovima administracije i sedela u kancelariji svakog radnog dana od 9h do 17h. Goran je po zanimanju grafički dizajner i pre nešto manje od decenije, nakon što je dao otkaz u firmi za koju je radio, otvorio je svoju agenciju. A onda je svojim klijentima najavio tromesečnu pauzu, pošto su njih dvoje baš u to vreme odlučili da se otisnu na svoje prvo duže putovanje.

Bračni par Babić, Ivana i Goran 'kriju' se iza sve popularnijeg sajta dvaranca.com, odnosno instragram stranice dva ranca beg iz kanca, koju trenutno prati više od 175.000 ljudi na ovoj društvenoj mreži.

Oni govore o tome kako su od putovanja kao omiljenog hobija napravili posao, pa danas pola godine provode na putovanjima, a pola kod kuće. Kako izgleda posao turističkih blogera i da li je činjenica da žive od putovanja idealna kombinacija kao što izgleda?

foto: Printscreeen/Instagram

Prosečni budžet 30 evra po čoveku

Nakon osam godina zajedničkih putovanja, 2019. odlučili su se na nešto što im se, kako kažu, duže vreme vrzmalo po glavi, a to je da odu na duži put sa 'kartom u jednom pravcu'.

Destinacije koje su razmatrali bile su Južna Amerika i Azija, ali su se na kraju odlučili da izaberu Aziju zbog manjih troškova i mogućnosti da se duže zadrže na putu. Kupili su kartu do Tajlanda i zatim do Vijetnama, a ostatak plana su oblikovali u hodu, uz preporuke lokalaca i drugih putnika.

– Odredili smo da nam prosečni budžet bude oko 30 evra po danu, za oboje, kupili smo kartu za Tajland i to je sve što smo u tom trenutku znali. Sve ostalo rešavali smo u hodu. Imali smo neki okviran plan za ove dve države i stvari koje smo želeli da vidimo, ali smo bili otvoreni za predloge drugih putnika i lokalaca – kažu nam Babići.

foto: Printscreeen/Instagram

Goran dodaje da su još radeći prethodne poslove, 2017. godine pokrenuli sajt jeftinoputuj.com, od koga će kasnije nastati dvaranca.com, a cilj im je bio da pokažu da putovanja mogu biti jeftina i pristupačna.

Motivacija za prelazak na putovanje kao stil života došla je iz uverenja da novac uložen u putovanja predstavlja investiciju u “proširivanje vidika”, upoznavanje novih kultura i religija i istraživanje sveta.

– Uvek nam je bilo interesantno kada čujemo da neko “putuje i zarađuje od toga” i razmišljali smo kako se to zaist postiže. Te2017. smo pokrenuli sajt jeftinoputuj.com koji je nastao iz potrebe da pokažemo drugima da može da se putuje povoljno i tu smo delili naše savete, vodiče, informacije o jeftinim avio kartama. Nakon togaodluka je pala da sve to proširimo i paralelno sa tim da budemo prisutni i na društvenim mrežama, kaže nam Ivana.

foto: Printscreeen/Instagram

Evo i konkretnih primera.

– Tokom našeg putovanja Azijom 2019. godine u Vijetnamu smo za mesec dana potrošili 830 evra na sve i to oboje. Pod ovim mislimo na prevoz između gradova unutar države, smeštaje, ulaznice, hranu, pa čak i četiri organizovana izleta preko agencije. Bili smo smešteni u hostelima, hotelima, gostinskim kućama i najjeftiniji je bio 2 evra, a najskuplji 18. Hostel je odlično rešenje ako želite da putujete više, naročito kada ste mladi. Hostel je dobar izbor zato što tamo upoznate mnogo ljudi, a time i dođete do korisnih saznanja i predloga za neke sledeće destinacije, savetuju Babići.

A pošto je Vijetnam bio pre pet godina, evo i troškovnika sa Kipra, koji su posetili ovog februara.

– Na Kipru smo za četiri dana, odnosno četiri noćenja u hotelu sa doručkom, avio prevoz i vožnju busevima po ostrvu potrošili 270 evra, kažu ovi iskusni putnici.

foto: Printscreeen/Instagram

Preduzetnički duh je kao putovanje u nepoznato

A ljudi im pišu non-stop i interesuju se kako putovati povoljno, gde otići, šta videti, kako se snaći, pa do toga šta kaže vremenska prognoza.

Od kada su zajedno, Babići su se vodili mišlju da pokrenu zajednički biznis, imali su i neke neuspele projekte, pokrenuli su i posao sa posluživanjem kaša za doručak u jednom lokalu. Preduzetničkog duha im nije manjkalo.

biznis.kurir.rs/Infostud