KOD MIODRAGA NE MOŽE DA OMANE, KUPINA RODILA KAO NIKAD! Muku muči sa hladnjačarima - sve pare im odoše na dnevnice sezonaca

Ovogodišnji početak berbe kupine startovao je u izrazito nepovoljnim uslovima. Na količinu i kvalitet ubranih plodova ovog bobičastog voća, već je uticao sušni prolećni period, dok dodatne poteškoće proizvođači imaju zbog višednevnih tropskih temperatura.

Kvalitetom prvih ubranih plodova sorti 'tripl kraun' i 'čester', koje gaji na hektar i po zadovoljan je Duško Jevtić, proizvođač kupina iz Stanine Reke. Međutim, kako kaže, nije zadovoljan otkupnom cenom od 120 dinara koliko trenutno plaćaju hladnjačari, kojom on i njegove kolege voćari, ne mogu da pokriju troškove proizvodnje i uložen trud.

- Sigurno će za oko 40 odsto biti manje roda nego lane. Ako uskoro ne bude kiše prepoloviće i ovo što ima. Cena nije zadovoljavajuća! Ne bi smela da bude ispod 200 dinara kilogram, da bi nešto ostalo i nama. Ovako veći deo odnese radnik, ne može napola. Dnevnice su skupe, troškovi malo poveći, prevoz, hrana… - navodi Jevtić.

foto: S. S.

Trenutna otkupna cena kupine iz konvencionalne proizvodnje je 120 dinara kilogram, dok je organska 150 dinara. Kupinari se nadaju da se neće ponovi scenario od prošle godine, kada je zbog pojave voćne mušice, stao otkup ovog voća.

- Ja sam zadovoljan na moje kupinjake, imam 50 ari. Radim konvencionalnu proizvodnju, i imam dobar kvalitet i količinu kupine. Generalno, u kupinu se slabo ulaže, jer je ona godinama džabe. Godine 2021. je imala cenu, pa je posle bilo loše, prošle godine katastrofa. I sama organska proizvodnja zabranjuje mnogo toga, a na sve to slabo se ulaže - navodi Miodrag Matić, voćar iz Osečine.

Stručnjaci za voćarstvo navode da je početak vegetacije u ovoj godini za kupinu je bio veoma loš. Suša je dovela do manjeg porasta rodnih grančica, došlo je do izrazite pojave bolesti pre svega pepelnice. Ovogodišnja sezona berbe zavisi i od ekspozicije zasada, da li su postavljene mreže za zasenu, sistemi za navodnjavanje.

- Rodni potencijal kupinjaka nije zadovoljavajući, iako ima dobrih zasada. Kao i kod maline, mali je broj zasada koji će dati veći prinos, do 10 tona po hektaru. Ova sezona je ispod prosečne što se tiče prinosa, a kvalitet plodova je do sada bio dobar. Nadam se da ovaj toplotni talas neće predugo trajati, jer se zbog sunca na plodovima pojavljuju fleke. U kupinjacima koji su tokom celog dana izloženi suncu doći će do smanjenja prinosa i kvaliteta plodova - objašnjava Đorđe Sovilj, savetodavac za voćarstvo u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Valjevu.

Prema podacima popisa poljoprivrede 2023. godine kupina u Kolubarskom okrugu rađa na 1.111 hektara, a ovom proizvodnjom se bavi preko 3.600 ovdašnjih domaćinstava.

biznis.kurir.rs

Bonus video:

02:45 VRUĆINE NE PRIJAJU KUPINAMA: Proizvođači nisu zadovoljni cenom