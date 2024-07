IMA SAMO 23 GODINE, A ZARAĐUJE 2.000 € NEDELJNO! Svi su se čudili njenom izboru, a onda su shvatili da je bila korak ispred svih

Elizabet ima samo 23 godine, što je svrstava u takozvanu generaciju Z, a izabrala je profesiju koja je teško i muškarcima. Naime, ona radi kao zavarivač. Kaže da ju je ovom zanatu, pored dobre plate, privuklo i to što joj je veliki posao da dođe u formu. Priču o njpoj objavio je Business Insider, ali nije objavio njeno prezime jer je devojka ipak želela da ostane anonimna.

Elizabet im je rekla kako je oduvek znala da ne želi posao u kancelariji:

- Volim da izađem i uprljam ruke tako da nikada nisam bila zainteresovana da idem na koledž. Igrom slučaja, kada sam imala 18 godina, odmah posle srednje škole, krenula sam na početni kurs za mlade žene koje su trebale da ih ohrabre da se odmah zaposle. Naučile smo osnove čitavog niza zanata: automobilske, vodoinstalaterske, stolarske, zavarivačke i gvožđarske. Sastanci razreda su nas takođe naučili kako da koristite nacrte i kako da napravite biografije - ispričala je Elizabet.

Fascinantno je kako je od prvog trenutka u toj školi znala da je zavarivanje njen zanat. Postoji mnogo različitih vrsta zavarivanja, ali na osnovnom nivou, ono uključuje spajanje dva metala zajedno pomoću vruće baklje.

- Privukao me je vrući, teški aspekt toga, držanje glave dole na vrućini sve vreme. To je težak posao i zahteva da budete precizni — takav intenzitet je nešto što sam tražio u poslu. Možete uzmite staro gvožđe i sami ga pretvorite u nešto stvarno kul. Naravno, važno mi je i da se posao jako dobro plaća.

Pošto je završila školu i početni kurs, poslala je hrpu životopisa. Dok su neki ljudi jurili za najbolje plaćenim poslovima, ona je, kaže, samo željela ući u industriju, odnosno dobiti posao:

- Moj mentalitet je bio: prvo stekni iskustvo,novac će doći kasnije. Uspela sam u tome i otkad sam završila školu već sam promenila nekoliko pozicija, odnosno naučila nekoliko vrsti zavarivanja. Postoje i drugi manje fizički zanati poput elektrike, ali meni se zapravo baš sviđa to što je zavarivanje teško. A i doslovce vidim da se naporan rad fizički isplati, super je za telo.

Iako Elizabet kaže da je prekriven modricama i ogrebotinama od posla, ona na to sve gleda prilično spartanski:

- To me čini super jakom, a raditi napolju prava je prednost. Zarađivati ​​novac dok provodim vreme u prekrasnom krajoliku Alberte čini me neverovatno.

Ipak priznaje da ma koliko ona voli taj posao, da nije lako biti žena u toj industriji i kaže da se još uvijek suočava s izazovima kao žena u obrtu:

- Imala sam muške kolege koji su vikali na mene i omalovažavali me na poslu, ali postoji nekoliko načina da se to spreči. Samo morate da osigurate da imate dobrog nadređenog koji zna da marljivo radite i poštuje vas. Zato sam super srećna na svom sadašnjem poslu. Moj nadređeni mi je prišao odmah prve nedelje i rekao:

- Ako te neko gnjavi, javi mi,jer ću ga se odmah rešiti. Imati poslodavca koji me podržava kao što je moj sadašnji čini veliku razliku. Radite neumoljivo danima, pa je poslednja stvar koju želite podnositi uznemiravanje na licu mesta.

On se bavi ovim poslom dve godine, a ja radim sa partnerom koji je takođe zanatlija:

- Kampujemo u njegovom krovnom šatoru, što nam omogućava da uštedimo što više novca. Dan počinje u 6 ujutro kada pakujemo stvari. šator i spremite naše kućne ljubimce za polazak. Onda hajde da napravimo smuti i idemo na radno mesto. Radimo 10 sati dnevno, 7 dana u nedelji, idemo do 17:30, idemo u grad da se istuširamo i vratimo se na set. gore u kamp, idi u krevet i uradi sve to ponovo sledećeg dana.

- Niko od naših vršnjaka ne zarađuje toliko novca kao mi, jer niko drugi ne sme da kampuje - zaključuje Elizabet prilično otvoreno.

Napredovanje u karijeri u zavarivanju Naravno, Elizabet je svesna da ovakav način života i rada nije održiv na duži rok. Sledeća stvar koju želi da savlada je rukovanje kranom.

- Dugi, teški dani znače da nemam mnogo vremena za druge hobije. Jedino što volim je objavljivanje o svom radu na TikTok-u. Uređivanje videa mi je tako zabavno i to je lep način da podelim svoja iskustva kao zavarivač sa drugim ljudima definitivno ima ljudi koji me mrze što objavljujem o svom poslu, ali jednostavno je zabavno podeliti ono što radim i pokazati da ne postoji samo jedan način da se postane zavarivač sponzorstva preko tog kanala.

Elizabet definitivno razmišlja i planira dalje od zavarivanja:

- Moj san bi bio da posedujem kompaniju fokusiranu na uključivanje žena u trgovinu. Moja iskustva u industriji su mi pokazala koliko je potrebno pomoći da se ova industrija preoblikuje kako bi uključila više žena.

