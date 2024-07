POSAO PROFESORA ZAMENIO SKUPLJANJEM STARUDIJE: Dragan sada skladišti predmete stare preko 100 godina - promenio život iz korena!

Topovsko đule iz 17. veka, drvena kolevka i dubak za bebe, starinske pegle na žar, mašine za rad, oruđe, stare fotografije i drugi predmeti koji su se nekada koristili na selu, samo su deo bogate kolekcije koju je prikupio i u svoj dom u selu Klisura kod Bele Palanke izložio profesor sociologije Dragan Krstić.

On nekoliko decenija baštini sve što ima veze sa prošlošću i tradicijom njegovog kraja i uredno čuva, a onda je došao na ideju da dragocenosti palanačkog kraja izloži kako bi ih otrgao od zaborava.

Danas njegova kolekcija broji više od 3.000 predmeta. Idući za svojom dugogodišnjom vizijom ovaj Palančanin je uspeo da oživi duh prošlih vremena i patrijarhalnog načina života, a posetioci rado dolaze da vide njegovu etno-kuću koja je izgrađena u moravskom stilu tridesetih godina 20. veka.

- Tačan broj ne znam, ali negde više od 3.000 predmeta je trenutno ovde. To su stari predmeti, neki su stari preko 100 godina. Najstariji je iz 17. veka, to je đule kojim su Austrijanci bombardovali tursku tvrđavu u Beloj Palanci. To su predmeti koji su se nekada koristili u svakodnevnom životu i oni su u jednom autentičnom prostoru, tako da na osnovu toga možemo rekonstruisati čitav život u tom periodu jer su tu predmeti koji su služili za pripremu hrane, odeća, obuća, alati koji su korišćeni u tom periodu, jer to je period jednog tradicionalnog, patrijarhalnog vremena, kada se unutar porodice sve proizvodilo i unutar porodice sve trošilo - priča za Krstić.

Čuvajući autentične predmete, nameštaj, alat, odeću i slično, ovaj svojevrsni muzej prikazuje kako se nekada živelo u srpskim selima. Krstić kaže da mu je cilj da pre svega deci pruži šansu da se upoznaju sa kulturnim nasleđem ovog kraja.

- Moj motiv je bio da obnovim staru porodičnu kuću i uvek je postojalo interesovanje kod mene za prošlost, za istorijske događaje i zbog toga sam pre desetak godina počeo da obnavljam ovu kuću i zvanično je kao Etno-kuća počela da radi prošle jeseni - objašnjava nam ovaj kolekcionar koji je dugo godina radio kao direktor belopalanačke gimnazije. Etno kuća ima tri prostorije, a svaka od njih je tematski uređena.

DOBAR NAČIN ZA PROMOCIJU SELA Dragan Krstić dodaje da je ovo dobar način da se promoviše i selo, ali i čitav belopalanački kraj koji iz godine u godinu broji sve manje ljudi. Nekad je selo Klisura brojalo 1.200 stanovnika, a danas ih ima svega stotinak.

- Svi ti predmeti su raspoređeni u četiri prostorije kuće koja je izgrađena 30-ih godina prošlog veka i u tom središnjem delu se nalaze predmeti koji su uglavnom korišćeni za pripremu hrane. Zatim postoji gostinjska i spavaća soba, a u podrumu su stari alati, stolarski, grnčarski, kovački, dok u drugom, poslednjem objektu su oruđa koja su korišćenja za obradu zemlje kao i u dvorištu - objašnjava nam on.

