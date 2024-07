STOJANČI SE NA PIJACI SVI RADUJU: Njegov rasad je otporan na zimu, a ovu biljku u porodici gaje više od 100 godina

Iako iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji rasada praziluka, Stojanča Mišić iz sela Drežnica kod Bujanovca, u svaku proizvodnu sezonu ulazi posle dobro sprovedenih priprema. To je uradio i ovog februara kada je otpočeo ovogodišnju proizvodnju.

Lepo vreme mu je tada omogućilo da setvu obavi već u drugoj polovini meseca. Pre toga je kultivatorom dobro usitnio zemlju za pravljenje devet leja dugačkih po osam metara. Čim je to uradio svaku je pokrio pregorelim stajnjakom i zemljom, a preko koje je posejao seme.

- Ovako zasejane leje sam na kraju ponovo prekrio pregorelim stajnjakom, odozgo lepo ušuškao najlonom i ostavio da seme proklija. Uz stalno zalivanje ono je niklo u roku od tri nedelje, a čim su mlade biljke dostigle visinu od dva centimetra sa njih sam skinuo najlon i ostavio da se nesmetano razvijaju - priča Mišić.

foto: Twitter

Otporan rasad

Kad god to uradi nikada ne strepi da će mu niske temperature ili sneg uništiti rasad, jer je veoma otporan na hladnoću. Ističe da su ove godine vremenski uslovi pogodovali ovoj proizvodnji, pa je iz svakog zasejanog zrna uspeo da dobije po jedan zdrav struk praziluka. Dok je rastao u lejama i razvijao se, ovaj proizvođač nije dozvolio da mu nedostaje voda ili da zaraste u korov koji je neprestano plevio rukama.

Rasad već godinama proizvodi od semena koje se u njegovoj porodici prenosi sa kolena na koleno. Ne zna odakle je ovo seme stiglo kod njih, ali zna da je odličnog kvaliteta i da iz tog razloga ovoliko dugo opstaje u njihovoj porodici.

- I ove godine sam u svakoj od zasejanih leja dobio u proseku po 3.000 korenova. Svi su jaki i obećavaju dobar rod.

Prodaje i na pijaci i na njivi

Znajući koliko dobar rasad proizvodi, njegove brojne mušterije su i ove sezone pred sadnju unapred naručivale ovaj praziluk. Sve porudžbine Mišić je uredno zabeležio i po dogovoru kupcima isporučivao. Mnogima je sam odneo rasad do kuće, a neki su došli lično da ga preuzmu na njegovoj njivi gde su imali priliku da vide kako je organizovao ovu proizvodnju.

Rasad upakovan u vezice od po 50, 100, 150 i 200 korenova je prodavao i na pijacama u Klenikama, Bujanovcu i Vranju. Tu je od svojih kupaca imao priliku da čuje kako im je prošle godine dobro uspeo i da su uz stalno zalivanje dobili strukove visine oko jednog metra. Zato se niko od njih nije pobunio kada im je rekao da jedan koren košta šest dinara.

foto: Profimedia

- Ova cena je maltene od prošle godine. Ima i danas onih koji negoduju da je previsoka, ne pitajući koliko mi proizvođači ulažemo u ovu proizvodnju - ističe ovaj proizvođač i naglašava da je presrećan što u sezoni uspe da proda sve proizvedene količine rasada.

Uporedo sa ovom proizvodnjom, krajem marta je počeo i sa proizvodnjom semena ovog povrća tako što je u zemlju zasadio stare strukove praziluka. Zalivaće ih i okopavati sve do oktobra, kada će iz formiranih cvetova ubrati seme i osušiti na suvom mestu tokom zime. Tako su radili njegovi preci i do dana današnjeg sačuvali seme. Čuvaće ga i on sve dok bude mogao da se bavi ovom proizvodnjom.

