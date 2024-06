POTREBE POTROŠAČA SU NAŠ RECEPT ZA USPEH: Kroz mrežu u Evropi izvezli smo domaće proizvode u vrednosti većoj od 12 miliona €

Lidl je u Srbiji više od pet godina i s ponosom primećujemo da je menjao tržište, ali je i ono menjalo Lidl. Zato se sada možemo pohvaliti prilagođenim i pažljivo odabranim asortimanom, lokalnom linijom proizvoda "S ljubavlju, domaće", dobro uigranim Lidl timom, koji broji oko 3.500 zaposlenih, i još mnogim drugim projektima i uspesima koje smo do sada ostvarili, kaže u razgovoru za Biznis Kurir, Dragan Čigoja, generalni direktor Lidl Srbija.

- Ipak, kada je reč o tržištu Srbije, osim što smo kao jedini savremeni diskont potrošačima ponudili najbolji odnos cene i kvaliteta i na taj način doneli dodatnu konkurentnost u cenama, posebno nam je drago što primećujemo da smo svojim dobrim praksama menjali i tržište rada. Pored plata, koje su konkurentne na tržištu, našim kolegama smo ponudili brojne benefite koji nisu uobičajeni za radnike u trgovini, poput privatnog zdravstvenog osiguranja za sve zaposlene pod jednakim uslovima, ali i programa podrške u domenu psiholoških, finansijskih i pravnih konsultacija, koji su dali novu dimenziju našoj brizi za zaposlene.

Za samo nešto više od pet godina probili ste se kao jedan od najvećih maloprodajnih lanaca u Srbiji. Na koji način ste pridobili poverenje potrošača, ali i dobavljača?

- Naša mreža prodavnica se dinamično širi i u prilog tome govori i činjenica da smo do sada otvorili čak 72 prodavnice u 41 gradu. Ipak, ono što je za nas možda bio i najveći uspeh jeste to što je tokom prethodne godine, prema GFK istraživanju, Lidl bio na prvom mestu po proceni sveukupnog zadovoljstva potrošača. Ovo definitivno govori u prilog našoj posvećenosti tome da svežim asortimanom, kvalitetom proizvoda i jedinstvenim iskustvom kupovine Lidl potrošačima ponudimo standardizovanu uslugu i proizvode, uvek se trudeći da pratimo njihove potrebe, što su i prepoznali. S druge strane, kao kompanija smo poverenje sticali i pažljivim praćenjem i prilagođavanjem na okolnosti. Tako smo, recimo, u periodu rasta nabavnih cena tokom prethodne godine odlučili da poskupljenja ne prenosimo direktno i jedan na jedan na potrošače. Naše poslovanje nije usmereno na kratkoročnu zaradu, već upravo na dugoročno poverenje koje gradimo s potrošačima. Na isti način, fer i transparentno, postupamo i s našim dobavljačima.

foto: Promo

Koliko domaćih proizvoda prodajete u vašem lancu? I da li proizvodi iz Srbije mogu da se probiju na vaše rafove u regionu i u Evropi?

- Celokupna linija "S ljubavlju, domaće" u potpunosti je lokalnog karaktera, a samo ovaj asortiman ima oko 100 proizvoda srpskog porekla. Takođe, ove godine se u Lidlu većina mesa dobavlja od srpskih proizvođača - sve pileće meso, junetina i svinjetina. Visokim standardima kvaliteta voća i povrća mogu da se pohvale i ovi naši dobavljači. Dobru saradnju s dobavljačima potvrđuje i podatak da Lidl Srbija izvozi više desetina proizvoda domaćih dobavljača iz svog portfolija u zemlje u regionu i širom Evrope. Kroz našu maloprodajnu mrežu u Evropi izvezli smo domaćih proizvoda u vrednosti od više od 12 miliona evra.

Da li i na koji način prilagođavate cene tržištu i potrošačima, s obzirom na trenutne ekonomske prilike?

- Naša je krajnja težnja da, kao i do sada, kupcima ponudimo najpovoljniju potrošačku korpu uporednog kvaliteta. Trudimo se da cene budu prilagođene kvalitetu i dostupne svim potrošačima. To činimo kroz akcijske nedelje, našu mobilnu aplikaciju Lidl Plus i druge aktivnosti snižavanja cena. Potrošačima smo pouzdan partner i Lidl je u poslednjih godinu dana u svim svojim prodavnicama snizio redovne cene za više od 500 omiljenih proizvoda.