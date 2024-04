KROMPIR SKORO SPREMAN ZA VAĐENJE: Dušana kritikovali zbog ove rizične ideje, a evo kako toplo vreme utiče na voće i povrće (VIDEO)

Dušana su mnogi kritikovali kada je pre više od dva meseca zasadio krompir. Ovo su nazivali rizičnom sadnjom, ali sada su se stvari promenile.

On je na mreži X podelio video na kojem je primetno da je krompir skoro spreman za vađenje.

- Ova parcel od 7 hektara krompira je sađena 4. februara, za 10 dana se vadi. Bila je pokrivena do 25 marta Lutrasilom. Vremenske prilike i najava za naredni period su me opredelili da uđem u " rizičnu " sadnju. Mnogi su me kritikovali, napisao je Dušan.

Voće odavno procvetalo

- Jabučasto voće po pravilu bi trebalo kasnije da cveta, što mu je i karakteristika, najpre kruška, a potom jabuka i dunja. Od koštičavih vrsta koje imaju eksplozivnije cvetanje, šljiva je već počela da bubri, kajsija uveliko cveta, a videćemo šta će biti sa trešnjom i višnjom. U svakom slučaju, ako se nastavi ovako toplo vreme i visoke temperature za ovo doba godine, a predviđeno je takvo vreme do 15. marta, sve vrste će krenuti sa vegetacijom i cvetanjem – objašnjava Milinković.

Po njegovim rečima, najveći problem za sve voćke tenutno su noćne temperature koje ni trenutno a ni po vremenskoj prognozi neće padati ispod 10 stepeni Celzijusa, dok je, s druge strane, srednja vegetaciona temperatura oko 11 stepeni.

- Tako smo ušli smo period kada sokovi koji krenu u biljci više ne mogu da se zaustave, a dnevne temperature od 20 stepeni samo nastavljaju provociranje vegetacije. Mislim da ćemo imati jednu od najranijih godina cvetanja voća, bar u poslednjih 27-28 godina moje karijere. Jer, nama je najranije šljiva cvetala 20. marta i to krajem 90-tih godina prošlog veka, a sada imamo sve uslove da do cvetanja dođe mnogo ranije. S druge strane, poslednji prolećni mraz koji stvara najveću štetu voću javlja se u našim uslovima do 15 aprila. Znači imaćemo praktično ceo mesec, a šta će biti u periodu od 15. marta do 15. aprila je veliko pitanje – kaže sagovornik.

On zaključuje da klimatske promene definitivno upućuju na razmišljanje o gajenju nekih drugih voćnih vrsta koje do sada nisu bile zastupljene na našim prostorima.

