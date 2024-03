GRANA STOČARSTVA KOJA JE PONOVO ISPLATIVA: Državne subvencije uzgajivačima ovaca dodatno olakšale posao

Od svih grana stočarske proizvodnje namenjenih proizvodnji mesa i mleka, po poslednjem popisu poljoprivrede u 2023. godini, ovčarstvo beleži najmanji pad brojnosti grla.

Kako objašnjavaju stručnjaci, za to su zaslužne državne subvencije za priplodna grla i za tov, ali i dobre cene, koje ovčari postižu na tržištu, prodajom kvalitetne "genetike" i jagnjadi.

foto: Printscreen/Youtube/Dijana Hodžić

Profesor doktor Ivan Pihler sa novosadskog Poljoprivrednog fakulteta kaže da se u ovčarstvu, statistički gledano, beleži manji pad brojnosti grla i ističe da u toj grani stočarstva, odgajivači dobro posluju, naročito u delu prodaje jagnjadi.

- Prema najnovijim podacima za 2023/2024. godinu imamo pad od 0,2 procenta i to zvuči loše, pad, ali ako pogledamo pad drugih nekih sektora u stočarstvu kao što je govedarstvo, gde je pad od 9 procenata u brojnosti, u svinjarstvu gde je pad zbog prisutnih bolesti od preko 19 procenata, onda vidimo da je u ovčarstvu situacija još svetlija u poređenju sa drugim granama stočarstva.

foto: Shutterstock

- Do toga su dovele najpre mere države, koje su uvedene. Cena svinjetine, koja se kod nas dosta troši kao meso, bila je u velikim osilacijama i sada imamo da je cena prasadi i preko 600 dinara za kilogram, što je dovelo do potrošnje drugih vrsta mesa između ostalog i jagnjećeg mesa, a što je dovelo do toga da je cena tovnog materijala sada 500, 550 pa i 600 dinara za kilogram - ističe Pihler.

Nebojša Dragić, odgajivač romanovske rase ovaca iz Kovilja, kaže da ima isplativosti u proizvodnji i priplodnog materijala i jagnjadi.

- Jagnjad imaju izuzetno dobru cenu, ovo je možda istorijski trenutak što se tiče cene, oko 600 dinara za kilogram je cena žive mere, kada su u pitanju priplodna grla, za ženska grla je 300 evra a za muška 350-400 evra u zavisnosti od starosne dobi - kaže on.

Subvencije Ministarstva poljoprivrede za priplodna grla za ovčarstvo iznose 10.000 dinara po grlu, a za jagnjad 3.000 dinara po grlu.

(Kurir.rs/RTV)