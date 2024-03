30 GODINA STARA I 15.000€ VREDNA: Rakija Senića prva u Evropi samo zbog ovoga, a jedna boca donosi pravo malo bogatstvo

Destilerija Emperus kod Rače kragujevačke proglašena je za treću najmoderniju destileriju na svetu dok u Evropi drži prvo mesto. Jedina za sada proizvodi rakiju sa zaštićenim geografskim poreklom iz Srbije, šumadijsku šljivovicu, a takođe drži rekord u kategoriji najskuplje prodanog pića iz Srbije. Boca stara trideset godina prodata je prošle godine za neverovatnih milion i 750 hiljada dinara na svetskoj aukciji.

Proizvodnja rakije u destileriji Emperus nastavak je porodične tradicije domaćina Senića iz rodnog mesta vožda Karađorđa koja je otpočela 1935. godine.

foto: Printscreen/YouTube/EMPERUS destilerija

Vrata najmodernije destilerije u Evropi i treće po savremenosti u svetu otvorio je Marko Stanković menadžer u Emperusu koji je i pokazao najsavremenije kazane i izume.

- Jedan od izuma koji nam je u amanet ostavio Dragomir Senić, a kasnije i njegov sin Vasilije Senić, jeste da se koštica odvaja od voća i da ništa što bi dalo gorčinu od ukusa ne završi u rakiji. Prerada voća se vrši tako što jestivi delovi ploda završe u rakiji, dakle samo plod koji možete da pojede sa trake. Tako prerađeni plodovi idu u fermentore koji imaju izum mešača kljuka koji je jedinstven u procesu proizvodnje rakije i kojeg smo mi izmislili i on je prvi put implementiran na našim kazanima. Uz to imamo Simensov softver koji je Simens prvi put implementirao u procesu proizvodnje rakije u jednoj destileriji i to baš kod nas, gde pratimo stanje u svakom fermentoru - kaže za RTV Marko Stanković, menadžer za odnose sa javnošću u destileriji Emperus.

foto: Printscreen/YouTube/EMPERUS destilerija

Šumadijska šljivovica iz ove destilerije prva je i jedina rakija koja ima oznaku zaštićenog geografskog porekla, a koja dolazi iz Srbije. Ova rakija mora da odleži 18 meseci i to u hrastovim buradima.

- Odlučili smo se za ovaj korak kako bi zaštitili blago Srbije, kako bismo zaštitili srpsku rakiju, šumadijsku šljivovicu koja dolazi od najkvalitetnijih plodova crvene ranke, čačanske lepotice i čačanske rodne. To je bio jako naporan i jako skup proces za našu destileriju ali i jako neophodan kako bismo pokazali da Srbija ima rakije i alkoholna pića koja su najvećeg mogućeg kvaliteta i koja mogu da se takmiče sa bilo kojim svetskim alkoholnim pićima. Bezbroj puta su nas stranci pitali da kupe svu količinu rakije, međutim to nije poenta u našoj destileriji. Poenta je da izgradimo brend i izgradimo rakiju koja će sutra moći da pobedi i druga svetska jaka alkoholna pića i koja će da promoviše srpsku šljivovicu kao srpski brend - dodao je Stanković.

Spoj tradicionalne recepture koja se prenosila sa generacije na generaciju dovela je do toga da Emperus ima najbolje ocenjenu srpsku rakiju i da istu tu rakiju proda za skoro 15 hiljada evra.

foto: Printscreen/YouTube/EMPERUS destilerija

OGRANIČENA SERIJA Prema Stankovićevim rečima, "Emperus rezerva antika" je proizvedena u ograničenoj seriji od 954 boce. - Prva boca savršenstva je prodata na svetskoj aukciji i to po ceni od 1.750.000 dinara što je ujedno i čini i najskuplje prodatim alkoholnim pićem iz Srbije svih vremena. Ta rakija je odležala 30 godina u hrastovim buradima, od hrasta kitnjaka, a nju su proizveli Vasilije i Slobodan Senić, po staroj tehnologiji i uspeli su da prodaju tu rakiju koja je nedavno dobila ocenu od 19,9 pa je i najkvalitetnija srpska šljivovica svih vremena. Proizvodnja ove rakije nije bila ni malo laka i retko koji destilat može da dogura do njenog kvaliteta i da bude posle toliko godina takvog ukusa, mirisa i boje i da kada izvadite iz bureta i flaširate postane pravo savršenstvo - dodaje tehnolog destilerije Emperus.

Zbog kapaciteta proizvodnje od 280 hiljada litara godišnje zasadi voća ove destilerije se prostiru na skoro 60 hektara. A da biste dobili kvalitetnu rakiju potrebno je da koristite zdrave voćne plodove.

foto: Printscreen/YouTube/EMPERUS destilerija

- Bere se isključivo ručno i beru se plodovi koji su zreli i to samo u vremenskom periodu kada naši agronomi izađu sa našim tehnolozima i procene da tu šljivu sa tog zasada možemo da uberemo samo u periodu od nekoliko dana te godine i posle toga se šljiva više ne bere, niti se bere bilo kako drugačije osim ručno. Samo voće koje je za konzumaciju ide u proizvodnju i preradu, ne skuplja se sa poda i mi ne dozvoljavamo voću da dođe u taj stadijum - zaključuje predstavljanje menadžer za odnose sa javnošću u destileriji "Emperus" Marko Stanković.

foto: Printscreen/YouTube/EMPERUS destilerija

Pored zaštićenog geografskog porekla, najskuplje prodane i najbolje ocenjene srpske šljivovice svih vremena Emperus ima i brojne nagrade za najbolju rakiju od dunje.

Sve ovo govori u prilog tome da srpska rakija može da stane na megdan svetski poznatim pićima poput viskija, brendija i konjaka.

(Kurir.rs/RTV)