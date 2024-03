ŠUMADINKA POSTALA EKSPERT U SVOM POSLU: 13 godina radila u korporaciji, a sada je napisala i knjigu o veštinama za uspešne lidere

Posle više od 30 godina rada u privredi, gde je stekla bogato iskustvo i znanje iz prodaje i menadžmenta, Šumadinka Mihajlović rešila je da akumulirano znanje podeli sa drugima. Danas, radi ono što voli – kao biznis trener prenosi stečeno znanje i iskustvo mladim ambicioznim ljudima koje podržava i osnažuje da se bore i ne odustaju od svojih ciljeva, a svoja zapažanja i savete sažela je i u knjizi koju je nedavno objavila.

Šumadinka se tokom rada usavršavala iz oblasti liderstva, menadžmenta, prodaje, ekonomije i agroekonomije. Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu, prošla je kroz veliki broj treninga i radionica kako prodajnih, tako i liderskih, kao i programe za obuku trenera.

Ipak, kaže da joj je najveće iskustvo donelo 13 godina rada u korporaciji.

- To iskustvo danas obilato koristim u poslu kojim se bavim. Iz tog iskustva, zajedno sa najnovijom stranom literaturom koju pratim, crpim ideje za tekstove koji su sastavni delovi moje knjige, kao i za poslovne treninge liderskih i prodajnih veština; veština potrebnih srednjem menadžmentu i ostale Soft Skills poslovne treninge. Bez iskustva u ’multinacionalki’, sve bi ovo bila samo suvoparna i nepotkrepljena priča iz udžbenika - počinje ona priču za BIZLife.

Šta je najveći problem današnjih lidera?

Najveći problem današnjih lidera je, kaže, taj što ljudi dolaze na liderske pozicije, a da pre toga nisu ništa naučili o tome kako se motiviše i utiče na ljude i kako se vodi tim.

- Zamislite nekog elektroinženjera koji je sjajno obavljao svoj ekspertski deo posla, kada nakon unapređenja shvati da od sada više ne može da dostigne zacrtane targete samo svojim znanjem i zalaganjem i da će to ubuduće moći samo kroz druge, tj. ljude koji čine njegov tim. To može da postigne ubuduće samo svojim liderskim veštinama, a on o tome nije nikada ništa učio - nastavlja Šumadinka.

Kako ističe, nepripremljeni, novi direktori vode timove na osnovu svog mišljenja kako bi to trebalo raditi ili pokušavaju da oponašaju nekog svog šefa za kojeg misle da im može biti dobar model. Ima zaista talentovanih ljudi, ali i oni bi trebalo da prvo bar nešto pročitaju o liderstvu, pa tek onda njihov talenat može doći do punog izražaja.

Talenat ili veština – šta je važnije?

- Ja mislim da je podjednako važno i jedno i drugo. Ako za neku veštinu imate talenat, vi ćete je pre i lakše savladati. Kao, na primer, plivanje. Ako vas neko baci u dubok bazen, a vi pre toga nikada niste naučili da plivate vi ćete se udaviti, čak iako ste izuzetno talentovani za plivanje. Ukratko, morate prvo naučiti neku veštinu, a zatim je vremenom uvežbavati da bi se vaš talenat ispoljio u punom potencijalu - kaže ona.

Može li se liderstvo naučiti?

Zato je ona osmilsila program gde mladim liderima, koristeći razne tehnike podučavanja, kao i alate, pomaže da se lakše snađu u svojoj sadašnjoj ili budućoj ulozi osobe koja mora da pokaže i dokaže da je sposobna i spremna da uspešno vodi ljude iz tima koji joj je dodeljen.

- Među njima ima i više i manje talentovanih lidera, ali svi plivaju. Kada neka osoba savlada veštinu, čak iako nije baš talentovana, mnogo su joj manje šanse da se udavi, osim ako more nije baš jako uzburkano - objašnjava Mihajlović.

Na pitanje šta, u stvari, čini jednog dobrog lidera odgovara:

- Negde sam pročitala da dobar lider treba da radi samo četiri stvari: Da osmisli viziju u kom pravcu treba da se ide; Da organizuje posao u cilju ostvarivanja svoje vizije; Da motiviše svoje ljude da daju što veći doprinos zajedničkom cilju; I da pokazuje svoj karakter. Mislim da je dobar lider onaj koji sve ovo uspešno radi. Sve to nije baš lako. Mnogi lideri su dobri u nekim segmentima, ali im nedostaju neki drugi - objašnjava naša sagovornica.

Zanimljivo je da su se ranije saradnici prilagođavali direktorima, a danas direktori moraju da nauče da se prilagođavaju svojim saradnicima i to svakom saradniku i svakoj situaciji ponaosob.

Mihajlovićeva objašnjava da današnji lideri nisu shvatili da su došla nova vremena.

- Kada sam počinjala da radim pre 30 godina, bilo je izuzetno teško dobiti posao pa su se zaposleni mnogo trudili da ga ne izgube. Direktor je mogao da se ponaša kao despot i diktator, zaposleni su ćutali i podnosili sve bez reči. Danas, kada vi možete mnogo lakše i brže da promenite posao i kompaniju, ljudi ne žele da trpe takvo ponašanje svog šefa - priča Šumadinka.

Dodaje i da ukoliko želite da zadržite kvalitetne ljude u svom timu, morate da naučite kako da ih motivišete, inspirišete i vodite putem ka definisanim ciljevima. Vaši saradnici moraju da se osećaju dobro u vašem timu da bi dali svoj maksimum i pokazali svoj pun potencijal.

