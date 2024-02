ODBRANIO MILIONSKU SUMU U POTERI, 3 PUTA MU SREĆU DONEO ISTI ČOVEK Filip za Kurir: Kada se on ne pojavi nikad nisam pobedio

Filip Kovačević je jedan od uspešnijih mladih kvizaša u Srbiji. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, a sa svojih 26 godina uspeo je da pobedi u kvizu Potera i, zajedno sa svojim saigračima, odbrani sumu od čak 1.160.000 dinara.

Filip je mladić iz Stare Pazove, zaposlen u PR sektoru jedne marketinške agencije u Beogradu, a u nekom momentu mu se pojavila želja za posetama pabovima, u kojima je sticao kvizaško iskustvo i veliki deo informacija prikupljao, upravo, na tim mestima.

- U nekom momentu mi se pojavila želja za učestvovanjem u kvizovima u pabovima, a onda sam odlučio da se oprobam i u onim koji se emituju na televiziji - ističe Kovačević.

foto: Privatna Arhiva

Kako objašnjava, nikada se nije posebno spremao za njih, već je spontano išao i učio iz svega što pročita, čuje, a najviše iz onoga što pogreši.

- Nemam neko opterećenje kada izgubim. Iznerviram se malo samo kada vidim da sam pogrešio na nekom pitanju koje sam znao i to odlično zapamtim, inače dobro prihvatam poraz - priča Filip.

Naime, Kovačević je učestovao u raznim kvizovima, te smo često u poslednje vreme mogli da ga viđamo na TV ekranima. Prvi put je učestvovao u Slagalici 2017. godine, u kojoj je izgubio, ali se prošle godine prijavio i stigao do samog kraja.

Kako napominje, nedavno smo mogli da ga vidimo u kvizu Pobednik, kao i Najslabija karika, u kojoj je stigao do finalne runde.

Novac koji je osvojio pobedom u kvizu Potera planira da potroši na nešto što će mu koristiti u budućnosti, ali i onome u čemu će moći da uživa.

foto: Privatna Arhiva

- Planiram da odem na neko egzotično putovanje, ali još uvek ne znam detalje. I želim da polažem vožnju - kaže kvizaš.

Za kraj je imao da nam ispriča i zanimljivu anegdotu o taksisti koji mu donosi sreću.

- Tri puta me je vozio isti taksista, jednom na Poteru i dva puta na Slagalicu, i uvek se završavalo uspešno. Kada me on nije vozio, nisam uspevao da pobedim pri drugim učešćima - zaključuje Filip.