"PRODAO BIH I SEBE I FAMILIJU ZA 20.000 MESEČNO" Kolike su plate kamiondžija u SAD? Gospođa Katić sve objasnila, OD OVOG ZAVISI

Katići, mladi bračni par iz Srbije živi u Americi i oboje su kamiondžije. Postali su poznati na društvenoj mreži TikTok gde redovno objavljuju zanimljive situacije iz života, ali isto tako dele savete i daju korisne informacije o ovom zanimanju i načinu života.

Ona je nedavno objavila i kolika je, kao i kako funkcioniše zarada u Americi kada je reč o vožnji kamiona.

"Što se tiče vožnje kamiona u Americi imamo kompanijske vozače, imamo "owner operator" koji rade pod tuđim MC brojem i imamo, "owner operator" sa svojim MC brojem", rekla je ona na početku videa, a potom objasnila sve detaljno.

"Prvi su kompanijski vozači koji voze za firmu, što znači da su oni plaćeni ili po milji, 0,50 dolara ili 0,60 dolara, ili se dogovore za fiksnu platu. On ne plaća gorivo, kamion, nema troškove, nema pravo izbora šta hoće da vozi. Šta mu daju to vozi, to je kao da radi o firmi od devet do pet. Nema nikakvih briga. On ne zna kada će da vozi 500, a kada 300 milja. Nekad imaju dogovor, da imaju određeni broj milja koji moraju da pređu", rekla je ona.

Kolika je plata?

"Svi me pitaju koja je mesečna plata. Plata u Americi je pretežno svuda svakog petka, svakog drugog petka. Ako pitate nekog koliko zarađuje reći će na nedeljnom nivou ili kažu platu na godišnjem nivou", kazala je gospođa Katić.

Potom je otkrila i šta oni tačno rade i kako im se računa zarada.

"Imamo "owner operatora" pod tuđim MC brojem. MC broj je kao kompanija. Mi imamo svoj kamion ali nemamo svoj dispeč i mi to plaćamo i plaćamo tuđi MC broj. Oni nas zovu, ponude nam turu, mi smo plaćeni po turi. Može da se desi da tura od 100 milja bude plaćena 2.500 dolara. Može da se desi tura od 600 milja bude plaćena 1.200 dolara. Varira i nije konstantna i iz tog razloga nikad ne znamo koliko ćemo zaraditi. Sve mi plaćamo, mi biramo ture. Može da se desi da Ohajo-Njujork bude 2.000 dolara i onda nazad bude plaćeno 900 dolara. Plaćeni smo po turama, snosimo sve troškove, plaćamo i firmi za koju radimo, za njihov broj", objasnila je detaljno ona.

U komentarima su ljudi delili svoja mišljenja, te joj i zamerili jer nije navela konkretne primere plate od - do.

"Otprilike, za komanpanijske vozače plata je između 1.500 do 2.000 i to varira u zavisnosti da li je prijavlen ili radi na dogovor", jedan je od komentara.

"Owneri uzimaju više i pokraj svih troskova obično je od 2.000 do 5.000, opet zavisi kakvu prikolicu vuče", dodao je drugi.

"500 milja dnevno 250 dolara?" - jedno je od pitanja u komentarima.

"Jeste otprilike zarade 200-250 dnevno. Ovo što lupaju 20.000 to su laži, vozio bih ja za 20.000, prodao bih i sebe i familiju za 20.000 mesečno", napisao je jedan korisnik TikToka.

"Ovo je do pola tačno. Kompanijski vozač da, a "owner" kad je dobar market pravi i 20.000 mesečno", objasnila je gospođa Katić.