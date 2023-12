ZOVI ME U UTORAK U PONOĆ, SAMO MI PETAK NE DIRAJ! U Nebojšinoj firmi se radi 4 dana nedeljno, a plate samo rastu! Evo čime se bavi

Treba da pravimo društvo odmornih i tolerantnih ljudi. Kada su na poslu da ne troše ni minut uzalud, ali ih zato ne teramo da sede na radnom mestu ako nemaju šta da rade. Ovom idejom nosio se uvek tokom svoje karijere Nebojša Matić, odnedavno nosilac laskavog priznanja „Menadžer godine“. Ono po čemu ga u Srbiji, ali i mnogo šire svi prepoznaju, je to što u njegovoj firmi radna nedelja traje četiri dana, a radnici imaju čak 52 produžena vikenda. Znači, svaki petak je neradan.

- Naša firma izbacuje jedan proizvod dnevno, a nemamo nijedan jedini prekovremeni sat. Sve je stvar dobre organizacije, odnosno truda da sve samo dobro upakuješ. Najveći problem ljudi u Srbiji je što ne razumeju pojam vremena. Pusti pare, i sve ostalo, vreme je danas jedini resurs. Prvobitn plan je bio da za dan kraće postignemo isti rezultat kao sa pet i to je već dovoljno teško. A, onda smo morali da budemo i efikasniji kako bi dobili povećanje plate. Ako tog petog dana nisi bio na poslu i nisi trošio pare, a sada si kod kuće i imaš vremena za šoping, kafu sa drugaricom, 52 mogućnosti da odeš negde na produžen vikend, onda moraš da dobiješ više, jer sa istom platom ne možeš da opstaneš. E, u tome je kvaka - otkriva Matić.

JEDINI U SRBIJI

Mikroelektronika čiji je vlasnik i direktor Nebojša Matić je jedina firma smo u Srbiji, a u Americi možda ima 20 ovakvih koje imaju četvordonevnu radnu nedelju. Na spisku je manje od 100 zaposlenih, jer im silne automatizacije to omogućavaju. U proizvodnji rade četiri dana, a do kraja 2025. ova praksa važiće za sve. Iako su IT firma fluktuacija radnika je svega dva odsto. Statistika pokazuje da je 80 odsto zaposlenih najmanje u firmi pet godina, što je za IT odlično.