DRAGAN NA IMANJU ČUVA NESVAKIDAŠNJU ŽIVINU: Meso, perje, jaja, ljuske od jajeta, sve se koristi, A KILO MASTI KOŠTA 100 €!

Prvi neobični stanovnici na porodičnom imanju u selu Petnica kod Valjeva su Žika i Mika, noj i nojica koje je porodica Marković nabavila prošle godine.

- Ideja o etno selu je nastala za vreme korone, znate da su tada mnogi iz grada otišli na selo. Svakodnevno su ljudi svraćali, raspitivali se za kupovinu jaja, mleka, sira, mesa, i tako mi je i pala na pamet ideja da se napravi etno domaćinstvo. Gledajući po internetu, našao sam da čovek iz Zrenjanina ima farmu nojeva, stupio sam u kontakt sa njim, dogovorio se i uzeo jedan par nojeva dok su bili mali još. Sada imaju oko 15 meseci i težine su preko 100 kilograma - kaže Dragan Marković i dodaje da mužjak može da poraste do tri metra, a ženka oko 2,5.

Nojevi pripadaju otpornijim vrstama, pa iako je u početku bila bojazan kako će se prilagoditi zimskim uslovima, Dragan kaže da se isto pitao.

- Kad sam otišao da preuzmem, pitao sam i rekli su mi da im ništa ne smeta i da podjednako dobro podnose i visoke i niske temperature. Kod nas su smešteni u objektu, biće im toplo i tokom zime svakako. Sigurno ćemo ih puštati tokom dana da se istrče - priča Dragan.

Da bi se držale životinje, treba ih voleti, ističe naš sagovornik i napominje da ima dosta posla oko njih i da su velika obaveza. Oko životinja su najviše angažovani Draganovi roditelji, a majka Ljiljana zadužena je da ih hrani.

- Žika i Mika su najviše vezani za mene, jer ih ja hranim. Najviše vole kupus, šargarepu, detelinu, žitarice. Ja kad pođem u prodavnicu, pozovem ih i oni me prate pored ograde, kad se vraćam, vrate se i oni. Vole i da se maze, najviše po vratu, ali samo sa prednje strane, nedaju nikako po glavi - kaže Ljiljana Marković.

SLEDEĆE SU LAME

Markovići imaju viziju kako bi etno domaćinstvo trebalo da izgleda, a prednost vide u tome što se imanje nalazi pored regionalnog puta za Divčibare, u blizini je Sportsko rekreativni centar Petnica i veruju da bi imali dosta posetilaca:

- Ambicija nam je da nabavimo lame. To je malo problem, u pregovorima smo, pa ćemo videti i nabavićemo balkansko magare. Na imanju već imamo patke, guske, ćurke. Praktično, imali bi one životinje za koje imamo uslove da ih gajimo. Tu bi bila i jedna kućica u okviru etno domaćinstva. Blizu je grad, Divčibare, jezero Rovni, bazeni, ali ne žurimo nigde, polako ćemo to realizovati.