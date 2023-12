"LJUDI KAD ME SPOMENU... JAOJ ILDA SELJAK" Ni od čega napravila biznis od kuće! Šta radi? Čuva troje dece! A ovako zarađuje (FOTO)

bosanka ispričala svoj put do uspeha

Ne krije pa kaže ljudi kad mene spomenu kažu Ilda seljak, iz Kalesije, kad Ilda, ode, ... u Milano! Ni iz čega napravila biznis i to dobar, od sebe same...

Kad je pitaju ko je i šta je kaže majka troje dece. A šta radi, kaže, sedi kod kuće i čuva decu. Ima 34 godine a na pitanje šta radi inače, kaže radi svašta, influenser nekakav...

- Ma, ja, na Instagramu... nešta se glupiram - veli Ilda uz osmeh ispričavši i da se za taj isti Instagram 6 godina "džaba slikavala" a da brašna u kući nije imala! - Ali smo zadnje pare dali na kamericu da ja nešto slikam - dodaje mlada Bosanka.

Danas je Ildin Instagram druga priča jer je na toj društvenoj mreži prati 280 hiljada ljudi s kojima, bez ​filtera i ulepšavanja, uz specifičan smisao za humor, deli trenutke iz svakodnevnog života... Zato je, kažu drugi, ljudi i vole...

Život deli sa suprugom kojeg poznaje i voli još od srednje škole. Ima samo jedan brak i kaže da je staromodna, to joj je prvi i poslednji: Kod mene se udaš jednom i nikad više... Muž joj je srednjoškolska ljubav, od 18 godine, i zajedno su već 16 godina. Zajedno su stvorili i svoju malu proizvodnju, prave torbe i uskoro će imati i svoju prvu reviju u Milanu kao "talenat koji isplivava".

- Mali porodični biznis, nećemo iz Bosne, troje dece... - kaže ona i dodaje da se uzaludno slikala 6 godina jer je to volela a nije ni znala da tu može da se zaradi. Zatrudnela s prvim detetom, batalila, ne mogu ja to, vrati se 2016. ali se zaposlila na finoj poziciji pa nije bio red da se glupira... A onda je došla korona i svi prsli morala je da nađe neki hobi, to joj je rekao i psihijatar kod kog je išla zbog anksioznosti...

- Meni se može udvarat’ i Bred Pit, ja svoje znam - kaže Ilda koja bez muža nikud ne ide.

Veli i da je sebi ispunila san iz detinjstva s tim Instagramom jer nije uspela ni iz prvog, ni iz drugog, nego iz trećeg puta što joj je važno da vide devojke i devojčice da ne odustaju kad nešto žele i da ne uspevaju u svom naumu lepi nego uporni... Važno je i da znaju da mogu same a da ti roditelj nije neki budža...

- Mi nismo, muž i ja, počeli od nule, mi smo krenuli iz minusa! Podigli kredit od 5.000 maraka da opremimo iznajmljeni stan pa se onda uzeli - kaže Ilda koja dodaje da je niko nije pogurao: A ko će znat’ mene iz Kalesije...

Svekrvu zove sveki, kaže da je žena za desetku a sad s mužem mašta da uzmu plac i da zidaju kuću. Raspitivali su se, kaže, za jednu u Kalesiji, čovek prodaje, kuća ko san, a kad su zvali da pitaju pošto je, čovek kaže 340.000 evra. - Kuća u Kalesiji 340.000 evra, pa ja nemam ni tih četeres a kamoli 300.000 - priča ona.

