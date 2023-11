ISPOVEST GASTARBAJTERA SINIŠE O RINTANJU U NEMAČKOJ KLANICI: A onda naišla ljubav! Radio, ugađao, ona našla drugog na internetu?!

Siniša Vuković bio je svoj na svome, gazda u svom selu.

Bio je poljoprivrednik u Baranji, seocetu u Hrvatskoj između Srbije i Mađarske, gde je imao svoju farmu sa 100 krava, svinje, ovce, živinu i svu potrebnu mehanizaciju.

U početku je njemu i bratu išlo odlično, baš onako kako treba i tako su živeli i radili osam godina. Ali u jednom trenutku, kaže Siniša, u Hrvatskoj je cena mleka toliko otišla nizbrdo, a on je imao i veliki kredit, da je morao sve rasproda - i stoku i mehanizaciju. Od tih para je isplatio hipoteku, da bez kuće i imanja ne ostane. Zemlju koju je nekad sam radio, srećom je sada dao u zakup.

Toliko ih je, veli, terao da rade da mu je kombinezon bio toliko mokar posle smene da je mogao da ga cedi jer nije stajao. Nije Švaba, kaže, dozvoljavao ni papir da uzmeš da znoj sa čela obrišeš nego on uzme pa ti briše znoj - sve, samo da ne prestaneš da radiš. Nema kod Švabe stajanja...

- Kad je autobus došao do Zagreba već sam tad hteo da počnem da vičem vozaču da stane, da hoću da se vratim kući - priča ovaj Slavonac kojem je prvi posao bio kod mesara, Švabe privatnika.

Ispričao je i kako su izgledali njegovi počeci... Kad je pošao na autobus za Nemačku bilo je suza, otac star plakao je za njim, majka je tad već bila pokojna...Toga se seća, kako otac stoji na vratima kuće i plače, pita kud ćeš... Bolno je to kad napustiš svoju zemlju i odeš u tuđu...

Kako je živeo na selu

- Ustanem u 4, popijem kafu, pa u štalu, ručno muzli, ručno čistili štalu vilama, pa predamo mleko, kad to završim ajd u njivu... Od 100 krava 50 muzeš a 50 se teli, a imali smo oko 1.100 litara na dan od 50 krava... - priča Siniša koji je govorio da je sve bilo dobro dok im je otkupljivala mlekara Belje, inače poznata još iz vremena SFRJ.

Ljubavni jadi

U Nemačkoj se, kaže, "oženio" ženom koja je imala ćerku i sina iz prijašnjih loših brakova, sve im je dao, ali ga je ostavila preko Instagrama?!

- Imao sam žensku, dovezao sam je tu iz Slavonije, Šokica, imala ćerku i sina i neke loše brakove... Upoznali smo se preko mesindžera, dopisivali se i odem ja na godišnji i dovedem je odande u Nemačku kod mene. Nije prošlo 6 meseci, ona preko interneta upoznala drugog i otišla...

- Lagala me, muljala... upoznala drugog i sastajala se tu u centru grada kradom s njim... Neki Bauštelac iz Bosne. Lagala me da ide da se sastane sa sestričinom... Molila me posle da se vrati, ali ja nisam takav čovek i vratila se nazad za Hrvatsku - prepričava svoj život Siniša koji već punih pet godina radi kao mesar u nemačkim klanicama.

Sad živi u Nirnbergu a na poslu je, veli, radio sve što gazda traži pa je tako čupao i salo svinjama.

Neoženjen je a kaže da zasad nema nikakvu šemu jer se opekao. Dodaje i da taj internet mnogo kvari ljude.