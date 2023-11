DIREKTOR LEPO POČASTIO ZAPOSLENE Ovde niko nije dao otkaz: Mi smo kao jedna porodica! (VIDEO)

Anel Kunić (35) je direktor uspešne firme koja je za kratko vreme postala lider u Bugojnu i šire kada su u pitanju elektronski uređaji i sve vezano za njih.

Anel je svoje zaposlene, njih petoricu, počastio kolektivnim godišnjim odmorom u Egiptu i sigurno su među retkima koji su ovo doživeli od svog direktora. Kako kaže, angažuju i dodatne firme, po potrebi, pa je uvek desetak ljudi u opticaju.

- Nikad ne kažem "to su moji radnici", to su moji momci, međusobno se poštujemo, kao jedna porodica, nema kod nas vlasnik, radnik, direktor, znači ja sam uvek prvi s njima na terenu, nikad ne bih poslao svoje radnike gde ja ne bih otišao, prvo ja idem kao lider, pa onda oni za mnom - priča Anel Kunić za Jutjub kanal Srednja Bosna Danas.

Za četiri godine, koliko firma postoji, nikad mu niko nije dao otkaz. Kaže, ne želi da ima puno zaposlenih, ali to što ima trudi se da zadrži.

foto: Printscreen/Youtube

Prema njegovim rečima, zaposleni u firmi imaju redovne godišnje odmore, ali zbog velikog rasta poslovanja unazad dve godine jedostavno je, kaže, imao potrebu da zaposlene nagradi.

- Ja kad ostavim svoju firmu, a to mi je jako važno, da mogu momci da nesmetano rade, da ne moram nikoga da zovem, da opominjem, to je danas teško naći.

Sa suprugom, priča, često putuje, a pre četiri godine bili su u Egiptu, pa smatra da ova zemlja može da pruži mnogo lepih uspomena i događaja. Bio je kaže i u Turskoj, i to nije ni blizu, smatra.

- Bili smo na safariju, na ronjenju sa ajkulama, u vodenim parkovima - priča ovaj poslodavac koji je zaposlenima platio i avionske karte.

Zaposleni su, kaže, znali da će ići na kolektivni godišnji odmor, ali nisu mogli odmah da dogovore destinaciju. Da li da idu u Dubai, Tursku, a on je kaže, predlagao da to bude more.

(Kurir.rs/Telegraf)