MIHAILO I NIKOLA SMISLILI KAKO DA ZARADE, BIZNIS IM SAD CVETA! Nude širok spektar usluga, ali da ih koriste mogu samo ovi građani

Mihailo Milović (22) i njegov drug Nikola Zdravković (22) iz Beograda osnovali su pre godinu i po dana jedinstveni "Gastarbajter" servis! Imaju pune ruke posla, a nude širok spektar usluga državljanima Srbije koji žive i rade u inostranstvu, pa čak vode i njihove bake na pijacu, a tu su i da odnose poklone iznenađenja!

Njihov servis nudi brojne usluge korisnicima, od čišćenja nekretnina, obavljanja nekih administrativnih poslova, renoviranja stanova, a imali su i nekih čudnih zahteva, kada ih je, recimo, zvala žena da joj pronađu broj mobilnog telefona jedne osobe iz Srbije.

- Ideja se stvorila u julu prošle godine, kada sam sedeo s drugom iz Frankfurta koji ovde ima dosta nekretnina, automobila, staru tetku... Uvek ima nekih obaveza ovde. Primetio sam koliko ima problema da završi neke stvari. Pričali smo o nekim banalnim stvarima, recimo da njegovu babu neko odvede na groblje jednom mesečno. Kroz razgovor i razmišljanje došao sam na ideju da osnujem ovakav servis - priča za Kurir mladi Mihailo.

Lepeza usluga

Oni svojim klijentima nude usluge održavanja nekretnina, čišćenja jednom mesečno, proveravanje stana, dovršavanje popravki ako neko daje stan u zakup, krečenje, renoviranje, odlazak na aerodrom po naše ljudi i vožnja do njihovih domova na teritoriji cele zemlje.

- Pored toga posećujemo i starije osobe, idemo u kupovinu za njih, vodimo ih na pijacu. Kosimo dvorišta kad je sezona.. Primetili smo i da ljudi često imaju problem sa administrativnim procesima, da l' to bilo nasledstvo, plaćanje poreza, neki čak imaju problem i s poštom iz sandučića, mi vršimo i tu uslugu. Umesto njih obavljamo neke administrativne obaveze, imali smo i dosta klijenata kojima smo izvadili papire za sklapanje brakova i za razvode, kao i potvrde da nisu osuđivani, nostrifikaciju diploma - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da ih ljudi zovu i kada žele da kupe neku nekretninu, da gledaju placeve ili da angažuju advokata.

Emotivan rad

Primećuje i da se naši ljudi znatno više vraćaju u Srbiju nego ranije, kao i da pre povratka kontaktiraju s njima da im pomognu oko čišćenja i selidbe.

- Ljudima je jako interesantna i dostava poklona koju vršimo. Jako su emotivni kada su pokloni u pitanju i obično nam traže da im snimimo ljude kada nosimo poklon, primetili smo da ta razdaljina, koliko god može da bude velika, ne umanjuje ljubav. Nedavno je jedan momak iz Čikaga zamolio da pošaljemo poklon za svadbu njegove sestre, on 11 godina nije bio ovde, a nije mogao da dođe ni na venčanje i to je bilo jako emotivno - navodi Mihailo.

Ženama poklanjaju bukete, često dostavljaju i torte, ali i odeću i čestitke.

- Ljudi nekad znaju da dušu ostave u čestitki, napišu i dve strane. Imali smo i situaciju da nas je jedan čovek nešto kasno uveče zvao i pitao da li imamo da pošaljemo dva momka da cepaju drva, ali to nije bilo moguće s obzirom na to da je rekao da mu to treba za rano ujutru. Iako se uvek trudimo da izađemo u susret, tada nismo mogli - napominje on.

Dva glavna cilja Granaju mrežu po Srbiji Mihailo objašnjava i da na teritoriji cele Srbije imaju 150 operatera, kao i da su napravili mrežu mladih ljudi koji su uvek dostupni. - To su obično studenti, u neku ruku im pomažemo da zarade novac, a to ih ne remeti u studijama. Nama je jedan od ciljeva da pomažemo mladima po Srbiji da zarađuju, a drugi cilj je da pomognemo našim ljudima koji žive u inostranstvu - napominje.

Na njihovom sajtu cene paketa usluga kreću se od 20 pa do 155 evra.

- Nudimo različite pakete usluga, nekada neko traži više usluga, neko samo jednu, pa u odnosu na to i formiramo cenu. Pojedini naši korisnici smatraju da smo isuviše jeftini - kaže Mihailo.

Činjenice / Cenovnik mesečnih paketa usluga - Kupovina poklona, dekorativno pakovanje, pisanje čestitke, dostava poklona - 20 evra - Sakupljanje pošte, plaćanje računa, čišćenje enterijera nekretnine - 50 evra - Košenje trave na 15 dana - 70 evra - Posećivanje starijih osoba i pružanje pomoći - četiri puta mesečno 115 evra, osam puta mesečno 155 evra

