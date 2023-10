ŽIVADIN PRODAVAO AUTO-DELOVE, A SAD ZGRĆE PARE NA NOVOM BIZNISU: Niko u Srbiji nema ono što on proizvodi, pomaže mu cela porodica

Tartufi su najcenjenija i najskuplja jestiva gljiva na svetu. Pored izuzetnog ukusa, čuvena je i po svojim lekovitim svojstvima. Uprkos tome, kao i sveobuhvatnim naučnim istraživanjima kojima je utvrđeno značajno bogatstvo tartufa u našoj zemlji, broj onih koji su u vezi sa njima razvili ozbiljan posao, nije veliki.

Jedan od onih koji je video šansu da sa ovim gljivama napravi porodični biznis je Živadin Kolarić iz Pančeva, vlasnik firme koja je registrovana za sakupljanje šumskih plodova i trgovinu.

- Trinaest godina sam se bavio prodajom auto-delova, ali kada sam poželeo nešto novo i video da mnogi kreću sa sopstvenim biznisom, proizvodnjom, počeo sam da razmišljam u istom smeru. Porodično volimo prirodu, izlaske u šetnju, odlaske na planine, interesuje nas hrana vezana za prirodu, pa se tako rodila ideja da spojimo to što nam je lepo sa nečim korisnim, da izvučemo iz prirode nešto najbolje što se može - kaže Kolarić i dodaje da su tako odlučili da krenu da traže tartufe, i ne samo da traže već i da se, s vremenom, ozbiljno posvete tome.

Maslinovo ulje, džem, karpaćo sa tartufom

Bilo je to pre desetak godina kada je Živadin počeo da se zanima za tartufe, da ih izučava, svestan od početka da pronalaženje ovih gljiva i bavljenje istim zahteva mnogo vremena, strpljenja, ulaganja.

- U tim pripremama za ono što će kasnije doći, od presudne važnosti bilo je da nabavimo pse i da ih obučimo za traženje tartufa. Poznato je da postoji posebna rasa pasa - legato romanjolo, bez kojih jednostavno ne možete ni da idete da tražite ove pečurke - ističe Kolarić pojašnjavajući da se psi, da bi ih pronalazili, istreniraju u traženju sira jakog mirisa skrivenog u zemlji.

Kolarićeva firma osnovana je 2016. godine, a tri godine kasnije porodica je počela sa proizvodnjom raznih proizvoda na bazi tartufa, kao što su karpaćo crnog tartufa, maslinovo ulje sa aromom crnog tartufa, takođe i maslinovo ulje sa aromom belog tartufa, džem od maline i sa crnim i sa belim tartufima i drugi.

- Samo je porodica uključena u sve ovo, nemamo druge zaposlene. Tražimo tartufe skoro po celoj Srbiji. Bele pored korita reka, a crne po planinama. Snabdevamo restorane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, imamo i jednu svoju prodavnicu u Pančevu, a naši proizvodi se mogu naći u još nekim drugim radnjama, pre svega u Beogradu, pa ljudi kupuju, ali i poručuju preko sajta. Takođe učestvujemo na različitim sajmovima, a pratimo i vinare u njihovim nastupima, sarađujemo, jer se ukus ove gljive odlično slaže sa vinima - navodi Kolarić.

Sve polako i promišljeno

Što se tiče restorana, Kolarić kaže da se u njima dosta koristi, ali još ne onoliko koliko bi, recimo, i oni želeli.

- Mada se to razvija i stiže do nas, još nemamo tu kulturu korišćenja nečeg novog, novih dodataka jelima, naši ljudi su više za roštilj, na ono što su navikli, ali to će s vremenom da se menja, ako već nije počelo - smatra Kolarić.

Njegova poslovna filozofija je da se nigde ne žuri, da sve može polako, promišljeno, i da će biti rezultata. A, ustvari, već ih ima, i nema zadržavanja na postignutom.

- Od pre dva-tri meseca nudimo i pečeni kravlji sir sa crnim ili sa belim tartufima. To radimo zajedno sa Poljoprivrednim gazdinstvom Miletić iz Laćisleda koje je već postalo poznato po svojim sirevima, pa smo se s njima dogovorili i da tartufe ubace u pečene sireve i to je već jedna lepa priča i ide dobro. Do kraja ove godine planirali smo da plasiramo još desetak novih proizvoda, kao što je čeri paradajz sa tartufima, masline punjene tartufima i druge - kaže Živadin Kolarić.

Još nisu koristili novac koja država daje, recimo, za podršku malom biznisu, jer ne žele da se mnogo proširuju.

- Verujte da je naš cilj da ljudi prvo zavole da ga jedu, da shvate prednosti tartufa, a ne da idemo na čistu komercijalu. Mi smo porodična farma, svakako da živimo od ovog posla, ali nam je isto tako važna misija u popularisanju tartufa i njihovom značaju - zaključuje Kolarić.

