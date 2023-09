PLATA MINIMUM 1.000 €, A NEMA KO DA RADI: Srbiji nedostaju ovi radnici, mogu da se zaposle već sa 18 godina, fakultet ne treba

Plate vozača u Srbiji poslednjih godina su veoma visoke. Tako oni koji rade u gradskom prevozu zarađuju od 110.000 do 120.000 dinara, angažovani u unutrašnjem transportu imaju od 1.200 do 1.500 evra, a u međunarodnom prevozu zarade se kreću od 1.500 do 2.500 evra.

I pored tako visokih plata, na tržištu rada gotovo je nemoguće naći radnike, pa su beogradske autobuse počeli da voze šoferi iz Bangaldeša i Indije. Situacija je vrlo slična i u regionu. Kako bi rešila problem nedostatka kadra, Srbija je nedavno usvojila izmene zakona i očekuje se da bi u narednom periodu situacija mogla bar delimično da se promeni. Naime, usvojene izmene Zakona o bezbednosti u saobraćaju odnose se, između ostalog, i na profesionalne vozače, odnosno njima se snižava starosna granica za dobijanje vozačkih kategorija.

foto: Printscreen/RTS

Pravila nalažu da se C, CE, D1 i D1E kategorije sada mogu dobiti već sa 18 godina, a za kategorije D i DE je granica 21, a sve uz uslov da kandidat poseduje vozačku dozvolu B kategorije. Do sada je za vozače kamiona važila starosna granica za polaganje navršena 21 godina, a za vozače autobusa 24.

PROFESIONALNI VOZAČI Za status profesionalnog vozača, obavezan je sertifikat o stručnoj kompetentnosti ili potvrda da je završen odgovarajući smer srednje saobraćajne škole. To znači da će kandidati kada napune 18 godina - za C, CE i D1 i s 21 godinom za D i DE kategoriju moći samo da polažu za vozačku dozvolu za kamion i autobus, a kako bi mogli i da upravljaju njima, moraju proći kroz posebne vrste obuka za profesionalne vozače. Obuke traju 140 časova, od kojih je 130 časova teorijska nastava i 10 praktična.

foto: Profimedia

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, Srbiji nedostaje oko 20.000 profesionalnih vozača, što je izuzetno veliki broj. Veliki nedostatak vozača odražava se na poslovanje prevoznika, a pošto ne postoji mogućnost njihove selekcije, primetan je i pad kvaliteta radne snage, a to ugrožava bezbednost saobraćaja i povećava troškove prevoznika. Zbog nedostatka profesionalnih vozača došlo do rasta zarada u drumskom transportu.

Izmenama su ispoštovani zahtevi privrede i one su u skladu sa standardima Evropske unije i evropskom praksom. Očekuje da će vrlo brzo biti doneti podzakonski akti koji će precizirati ovu oblast, odnosno da će biti doneti pravilnici o sertifikaciji profesionalnih vozača i o centrima za CPC obuku.

kurir.rs