"TO TI JE GORE OD ROBIJE, DAJEŠ ZDRAVLJE ZA PARE" Zorica radi 2 posla u Americi: Sada ću vam ispričati kako izgleda robovati VIDEO

Zorica je sa Balkana otišla u Ameriku kako bi zaradila nešto novca, radi dva posla, a nedavno je pokazala i kako izgleda njen radni dan.

"Danas smo radili 13 sati, jutros sam se probudila u šest, oprala zube, spremila sam se. Sa bratom sam, našim novim autom, zajedno otišli na posao. Usput smo pokupili koleginice. Svi smo jako pospani i umorni zato što svi radimo po dva, neki čak i tri posla", rekla je ona dok je snimala prve jutarnje kadrove.

1 / 15 Foto: TikTok/zorica.barth

Kada je stigla na posao, objasnila je šta je imala od obaveza.

"Moramo da postavimo sve stolove, radimo kao serveri. Pojela sam vafl. Na kraju smene se radi obrčaun i sve se čisti, bila je baš gužva. Kada sam došla kuću uspela sam da odspavam čak 45 minuta i onda smo morali da krenemo na drugi posao", priča Zorica.

Kako je rekla, na drugom poslu radi u kihinji, dok je njen brat server.

"Danas smo radili sve i svašta, bio je neki događaj. Desert je bio baš lep ali nisam jela ništa", ispričala je Zorica uz kadrove iz restorana.

Nakon ove objave, usledili su i komentari, a većina je zaključila da ona previše radi i da to nije život.

"Možes odmah u zatvor, biće ti bolje jer je to gore od robije, a život je samo jedan", "Sad daješ zdravlje za pare, a za par godina ćeš te pare dati za zdravlje", "U Evropi nije normlano da radiš dva, tri posla. Zašto svi hoće da se presele u Ameriku?", neki su od komentara ispod ovog videa.

Na jedan od njih je Zorica i odgovorila, ali ironično.

"Sada ću vam ispričati kako to izgleda robovati u Americi za Amerikance, najgore mi je kada ujutru moram da popijem kafu jer bih najradije samo radila i ne bih uživala. Ne volim da kuvam za sebe, najbolje mi je da kuvam samo za druge. Smeta mi što sam ovde sa najboljom drugaricom, kao i sa bratom, radije bih sama robovala. Takođe imamo nekad slobodnog vremena i odemo na super izlete ali to mi je isto bezveze. Najgore od svega je što su stalno žurke svako veče izlazimo, plešemo, pijemo i uživamo a ja kao rob ne znam da uživam, i to mi je sve glupo. Imam dobru ekipu na oba posla i to mi se ne sviđa jer su ti robovi moja konkurencija, sve u svemu ovaj život robovanja mi se uopšte ne sviđa, rekla je ona ironično.

"Ma džaba parti i sve kad svi znamo kako je kad se rade dva posla u jednom dana. Ne moras da budeš ironična", "Bukvalno robuješ, curo, ali svako ima pravo izbora, pa srećno", komentarisali su i ovaj video korisnici TikToka.

(Kurir.rs)