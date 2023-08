"KOJA TE MUKA NATERA DA DOĐES TU": Iva pokazala kako radnici fabrike provode slobodno vreme na Aljasci! Bazen, teretana... (VIDEO)

Da sezonski radnici na Aljasci imaju vremena za odmor i zabavu, pokazala je Iva iz Srbije, koja je tamo zaposlena u jednoj fabrici.

Naime, ona redovno objavljuje video snimke o radu i životu na Aljasci, ranije je pokazala gde su radnici smešteni, šta jedu, kao i koliko zarađuju. Sada je došao na red i video snimak o tome kako provodi slobodno vreme.

"Imali ste prilike da vidite gde smo smešteni i već sam rekla da cena smeštaja i hrane iznosi 15 dolata po danu, kada radimo duže od 8 sati, ili besplatno ako radimo manje. Sobe su male ali su i previđene samo za spavanje", rekla je Iva na početku svog novog videa.

"Sada vas vodim da vidite gde provodimo vreme kada završimo sa poslom. Sada je 11 sati, noćna smena moja već spava, ja sam sutra slobodna pa sam odlučila da ne spavam. Ovo je soba za zabavu, sada je prazna. Ovde imamo dva bilijar stola, tamo su štapovi, veliki televizor, ima jedan sto za stoni tenis, ovde su lejzi begovi. Imamo dva velika monitora i ove se obično igra soni, fotelje su bas udobne", pričala je Iva dok je pokazivala kako izgleda soba za zabavu.

Potom je otišla i do teretane koja im je na raspolaganju za korišćenje.

"Možemo na aparatu da kupimo i grickalice, slatkiše. Dole je teretana. Prekoputa se nalazi biblioteka, imamo knjige, sve su na engleskom. Imamo društvene igre, karte, monopol. Imamo kompjutere. Idemo sada do bioskopske sale. Ovo je nešto najlepše što možemo videti. Sve je prazno, ovako izgleda u mraku", rekla je Iva dok je pokazivala salu.

Otkrila je i da mogu da koriste bazen,ali je on na drugom kraju grada.

"Imamo priliku da koristimo bazen, zatvoreni, koji se nalazi u drugom delu grada. Ima 2,5 kilometara do njega, a to je sve besplatno za radnike", rekla je Iva na kraju svog videa.

"Zar imate vremena kad radite 300 sati","Sve je to lepo, ali posle 10 sati rada sve to nije potrebno", "Sve su vam priuštili, ali oduzeli vreme da to koristite. Kakvi manipulatori. Naravno, iskorišćavaju radnu snagu, a pred zakonom oni vama daju luksuz", "Ljudi daju pare za život, a ti daješ život za pare. Još da plaćam hranu pa ja imam u mojoj Srbiji hleba da jedem, ništa mi više i ne treba", neki su od komentara ispod ovog videa.

Nakon ovog, Iva je snimila još jedan video, gde je odgovorila na komentar "Zar imate vremena kad radite 300 sati?"

"Ovo je jedna od retkih fabrika gde imate jedan zagarantovan slobodan dan na dve, tri nedelje. U većini ostalih fabrika na Aljasci, za obradu ribe, imaćete slobodan dan samo ako nema ribe.

Nemamo toliko vremena, ali se dešava da radimo kraće, pa da ne bi budili cimere, skupimo se gore. Ima onih koji vežbaju u teretani, tome sam se čudila, to su uglavnom muškarci. Kada imate slobodan dan, mi imamo spisak, gde svaki put kada završite posao proverimo da li je naše ime na spisku. Za svaki dan izlazi ko kad radi i onda tražite svoje ime. Čak i kada imate slobodan dan ne možete da ga iskoristite totalno jer stigne obaveštenje da se proveri naknadni spisak. Tek kada stigne konačan spisak možete da računate da ste slobodni", pojasnila je Iva.

"Jedan dan odmora u mesec dana. Koja tebe muka natera da dođes tu, i da pričaš ostalima kako je to dobar posao", "Baš dosta radite, ali mislim da je vredno truda", "Ne obazirite se na neradnike. Vi ste otišli tamo da radite i da zaradite, realno za svoju porodicu", neki su od komentara ispod ovog videa.

