DRAGICA ZASADILA TROPSKU BILJKU USRED UŽICA Uzela mali pelcer od 50 cm, izraslo OGROMNO STABLO! Svi u čudu, vlada zainteresovanost

Užice - Tropske temperature koje su pogodile Srbiju prethodnih dana očigledno da su zbunile i biljke, pa su tako u samom centru Užica rodile i banane.

Dragica Đoković iz grada na Đetinji poznata je po svojoj ljubavi prema biljkama i fascinantnoj bašti, ali ipak među svim biljkama posebno mesto zauzima stablo banane koje je uprkos činjenici da je Užice daleko od podneblja u kojoj raste ova tropska biljka, dostiglo izuzuzetnu visinu i lepotu i ono što je najvažnije - rađa.

- Uzela sam mali pelcer od nekih 50 centimetara i posadila u oktobru 2018 godine. Iako ovde nema dovoljno sunca, trudila sam se da stablo uvek ima dovoljno vode i ona je iz dana u dan počela sve više da raste. Posle smo ugledali i plodove. To su male, zelene bananice. Ali, nažalost ne mogu da sazru i postanu žute, jer ovde zaista nikad nema toliko sunca koliko je njima potrebno, kaže Dragica.

Stablo banane u njenom dvorištu dostiglo je očaravajuću lepotu, ali to ne bi trebalo da čudi jer Dragica već dugi niz godina je vlasnica, kako je mnogi nazivaju, najlepše cvećare u gradu. Stoga ona vešto barata svojim biljkama i tačno zna šta kojoj treba, kako bi uspešno rasla. Oko stabla banane, ova Užičanka imala je dosta posla.

- Ne trpi niske temperature i zato je najvažnije da banana preko zime bude dobro zaštićena. Obično ljudi stablo kad dođe loše vreme, saseku do zemlje, ja to ne činim. Odsečem je na visinu od nekih metar i po, jer je stablo proprilično visoko. Zatim, listove koji smrznu ne bacim već ih uvijam oko stabla i uvežem. Potom sve to obmotam termo folijom i uvežem trakom. Tako je stablo banane spremno da pregura hladne dane i dočeka proleće, ističe ova ljubiteljka cveća i biljaka.

Dragica dodaje da zbog lepote svojih listova, celokupnog stabla i malih zelenih plodova koji se pojavljuju skoro svake godine, među Užičankama vlada velika zainterosovanost za pelcer banane iz njene bašte.

Kurir.rs/RINA