OD KOŠTICE DO UNOSNOG BIZNISA I SVOJE FIRME! Oslepeo sa 17, napustio kuću s 19: "Nedeljno mi prođe 200 ljudi, nekad radim i džabe"

Senaid Turčinović iz Zenice izgubio je čulo vida kada je imao 17 godina, ali taj hendikep nije ga obeshrabio da se uhvati u koštac sa životom.

Prvo je krenuo da prodaje semenki na zeničkom korzou, a onda mirišljave sapune, voće, povrće, automobile, stoku. U Fojnici je završio specijalnu školu za fizioterapeuta i danas ima svoju firmu, odnosno masažni centar sa pet zaposlenih.

- Počeo sam od semenki, to je čudno sve bilo. Oženio sam se u 19 godini, otišao od oca u 20. Imao sam samo 10 maraka od socijalnog. Rekao sam ženi da se ne sekira i da idem na pijacu, ona se čudila. Šest maraka platim kilo koštica i jednu svesku i ode 10 maraka. Prvu noć sam zaradio 30 maraka. Tako je krenulo 30 po 30. Došli su sapuni. Uvek sam bio uporan. Kada vidim da je neko u teškoj situaciji, samo kažem vidi mene. Ja ne vidim, ja sam u teškoj situaciji, ali se borim - priča Senaid.

Kaže i da sa očima nije imao zdravstvnih problema, već je samo odjednom oslepeo.

- Oslepeo sam i to je to, sa 17 godina, to su najlepše godine. Sve je zdravo, Italija, Turska, sve je u redu, a ja ne vidim. U Istanbulu su mi na jednoj privatnoj klinici rekli, kada su me snimili, da mi je na desnom pukao kapilar, a da na levom ne vidim, a ja ne vidim.

Senaid uspešno radi sve vrste masaža, a na njegove seanse dolaze svi sa mnogobrojnim boljkama koje on svojim metodama uspešno otklanja. Senaid ima četvoro dece i svakodnevno se bori za svoju slobodu i nezavisnost, a uz to pomaže i drugima.

On još trguje stokom, kurbanima i uživa u trgovini i pomaganju drugima.

- Trgujem i dalje, imam stoku, krave, junad, Proizvodim piliće u inkubatorima, bavim se svim i svačim. Hiperaktivan sam, to je valjda ljubav prema životu. Ne volim ljude koji psuju državu, sve im smeta. Imam pet radnika, nas je pet. Kada vidim da čovek dođe, plače, nema para, ja mu besplatno radim - ispričao je Senaid za Jutjub kanal "Srećko Stipović".

Zaposleni veoma pohvalno govore o Senaidu kao direktoru firme i preduzetniku.

- Meni ovde nedeljno dođe do 200 ljudi i svi odu zadovoljni. Ako nemaš znanja, kakva je koja bolest, anatomiju čoveka, ovde treba sposobnost, znanje, i da znaš šta radiš - priča Senaid dok mu je u ordinaciji jedan mladić.

- Evo, on nije mogao na noge, da sedi, padala mu je glava, a sada već sedi, rekao je Senaid dok je pokazivao na mladića kog leči i kog je uspeo da podigne na noge.

- To je samo upornost našeg rada. Radimo na tome da mu ojačamo mišiće i da dobije snagu - naglasio je Senaid.

Jedna devojka je nakon lečenja dobila i posao.

- Imala sma roblema sa leđima, rukama, nogama. Po preporucu sam došla kod dr Senaida, ozdravila sam. Završila sam medicinsku, pitao me je da li bih želela da radim, izlečila sam se i dobila sam posao. Doktor je dobar poslodavac, svi smo prezadovoljni - rekla je Emina.

O cenama

- Ako se kičma radi, pršljen je 10 maraka, to izađe 300 maraka, ako je u teškoj situaciji kažem da su ostale terapije besplatne. Gledam kako da olakšam ljudima - pojasnio je on.

Nema masaže iznad 100 maraka.

- Ovde je samo pitanje, šta izađe dosta, to su uklještenja. To bude 50 maraka, niko nije hteo. Kad sam počeo po 10 maraka, to može. Bude po pet, 10, 20 uklještenja i onda plati 200 maraka i to mu nije skupo. To me čudi. Sve to spontano dolazi, ako ne može ovako, ajmo onako - objašnjava Senaid.

- Lečio se 30 godina, četvoro sam digao iz kolica. Šest sati znam da radim sa pacijentom. Podigneš osobu na noge, a on ti ne kaže ni hvala. Ima i takvih. Ima i onih koji će te nagraditi. Kod mene sve teški pacijenti dolaze, nema lakih.

Oprema je skupa, a brzo se i kvari.

- Kada uradiš pet, 10 pacijenata, ako su teške bolesti, trudiš se da što bolje uradiš i onda se aparati pregreju i crknu.

