U SVETU PLJUŠTE OTKAZI, A U SRBIJI SU ONI I DALJE TRAŽENI: Svetsko tržište pokazuje znake krize, ove grupe ostale bez posla

Posle višegodišnjeg rasta, svetsko tržište informacionih tehnologija pokazuje znake krize, a prati je i veliki broj otkaza. Taj trend nije zaobišao ni Srbiju. I pored toga, broj zaposlenih u visokotehnološkom sektoru kod nas i dalje raste.

Pljušte otkazi širom sveta u IT sektoru. U Srbiji su programeri i dalje traženi. Samo od početka godine u celom svetu uručeno je više od 212.000 otkaza programerima i drugim zaposlenim u IT industriji - najviše u januaru, najmanje u junu.

Najviše otkaza bilo je u maloprodaji, slede potrošačka industrija i proizvodnja hardvera.

“Prvi put vidimo da neko javno izlazi sa informacijom da je otpustio određeni broj ljudi, ali to nije na nekom velikom nivou i to nisu velike brojke. To su male brojke i ne treba paničiti oko toga“, kaže Marko Vučetić sa sajta za zapošljavanje “Hello world”.

IT analitičar Marko Mudrinić kaže da je reč o nekoliko stotina otkaza.

“Neke firme su o tome govorile javno, druge to nisu htele, ali se za otkaze pročulo. Svetska ekonomska kriza, inflacija uticali su na to da posle skoro 10 godina rasta IT industrije vidimo polako usporavanje“, ističe Mudrinić.

Iako podaci Republičkog zavoda za statistiku za prva četiri meseca ove godine pokazuju da broj zaposlenih u IT sektoru raste, ipak je manje oglasa za taj posao.

“Polako poslodavci smanjuju oglase za posao. U prvom kvartalu imali smo 50 odsto manje oglasa u odnosu na isti period prošle godine, što je pokazatelj da poslodavci manje zapošljavaju“, objašnjava Vučetić.

I pored smanjenog zapošljavanja, izvoz raste. U prva tri meseca ove godine iznosi 786 miliona evra, što je 44 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

“Ove godine smatram da ćemo imati neki rast, nećemo imati pad, ali mislim da on neće biti izražen kao što je bio prošle godine““, kaže Mudrinić.

Iako domaći IT sektor nije ostao otporan na smanjenje broja zaposlenih, koje su još prošle godine pokrenuli giganti poput Amazona, Gugla i Majkrosofta, upućeni naglašavaju: otkazi nisu znak krize u srpskom IT-u već pojedinačni slučajevi.

(Kurir.rs/RTS)