SRBI U EMIRATIMA NOVAC NAJVIŠE TROŠE NA OVE 2 STVARI Nikola otkrio: U Srbiji je ovo bolje, tu smo broj jedan!

Nikola iz Srbije već šest godina živi i radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Otišao je zbog posla, navikao se na njihov način života, a za Kurir je govorio i o cenama koje mogu da vas sačekaju ako krenete put ove destinacije.

- Popusta ima jako puno počevši od radnji za markete, svakodnevne namirnice, garderoba, tu se mogu dobiti posebne kartice gde se skupljaju bodovi to jest poeni, koji kasnije mogu jako fino da se iskoriste. Najlepši je period kada je Ramazan ovde, tada su jako veliki procenti sniženja svuda u bilo kom sektoru što se tiče kupovine. Ljudi generalno vole da koriste privilegiju počevši od samih popusta do skupljanja poena i bodova na karticama - objašnjava Nikola za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Kada je reč o kvalitetu proizvoda, on ističe da je Srbija broj jedan kada je reč o vuću i povrću.

- Što se tiče kvaliteta, generalno, kad god naravno se ode nazad u Srbiju na odmor, uvek se mora kupiti za porodicu sitnice i neki deo za garderobu. Ne samo sa moje strane već i drugi su komentarisali da, na primer, garderoba je jako kvalitetnija ovde nego kod nas iako je iz istog brenda. Tako da definitivno ima razlike u kvalitetu na tom polju. Što se tiče drugih sitnica to mogu reći da je naša proizvodnja domaća, voća i povrća, e tu smo broj jedan - naglasio je on.

Nikola nam otkriva i da su zanatske usluge dosta skuplje nego u Srbiji, a da je razlika pre svega takva zbog životnog standarda.

- Uvek je skuplje i biće skuplje nego u Srbiji. Zašto? Pa sam standard života ovde i plata, po tome se i gleda visina i upoređivanja cena. Za frizera moraš odvojiti nekih 25 evra, govorim za muške frizere, stomatolog je jedan od najskupljih stavki gde je i popravka zuba može doći do 200 evra, kozmetički saloni zavisno od lokacije i brenda u gradu ali da kažemo nešto jednostavno što je svakodnevnica manikir i pedikir može koštati i do 70-100 evra pa naviše - objašnjava nam on.

foto: Privatna Arhiva

Kada je reč o popravci i servisu automobila, sve to pokriva osiguranje.

- Ako se rentira ili bilo da kupiš auto, servis i usluge ti pokriva ta njihova kuća gde si uzeo auto, u zavisnosti od osiguranja koje si platio i šta ti tu pokriva - kaže Nikola i dodaje:

- Definitivno 2 stvari na kojima se troši mnogo novac ovde je stan, mesečna renta, i noćni izlasci, klub, restoran, bar. Mislim da za druge stvari i situacije lako ćemo se snaći i uštedeti ali za ove dve stvari, sa moje strane gledišta, dosta se novca mora izdvojiti i potrošiti.

(Kurir.rs/Ivana R.)